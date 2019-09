Mototaxista passa mal e morre em acidente de trânsito no bairro Tarumã

Manaus - O mototaxista José Oliveira Batista, de 57 anos, morreu, após colidir a motocicleta contra um poste de iluminação pública, na manhã desta sexta-feira (30), no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

Segundo informações do cabo André Nunes, da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o mototaxista passou mal e perdeu o controle da moto na curva da avenida do Turismo, em frente a um condomínio residencial.

"A família confirmou que o mototaxista tinha problemas de saúde e recentemente havia passado por uma cirurgia no coração. Tudo indica que foi um mal súbito", explicou.

Ainda com vida, José recebeu primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local. Minutos depois, o mototaxista morreu.

A perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) confirmou lesão na região do tórax e fratura no braço da vítima.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, na Zona Norte da capital amazonense.