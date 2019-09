Wilson Lima assina promoção de 1.264 militares em Tabatinga

Tabatinga- O governador do Amazonas, Wilson Lima, assinou, na manhã desta sexta-feira (30), a promoção de 1.087 policiais e 177 bombeiros militares. Foi a primeira vez que um governador oficializou a promoção de militares em um município do interior do Estado. Com a medida, que valoriza o trabalho das tropas do Amazonas, o total de policiais militares promovidos, em oito meses de gestão, ultrapassa a marca de 3 mil, o que representa mais de 50% da corporação.



“Nós estamos em um lugar que é muito emblemático e simbólico. Estamos na Tríplice Fronteira, onde a questão da segurança é muito sensível. Daí a necessidade de um comprometimento e um empenho maior das nossas polícias. Estamos assinando a promoção como reconhecimento desse trabalho e empenho que eles têm feito em proteger o cidadão amazonense”, frisou Wilson Lima.



Durante a solenidade, realizada no auditório da Escola Municipal José Carlos Mestrinho, o governador reafirmou a política de valorização dos servidores públicos. “O Governo do Estado do Amazonas tem um compromisso muito grande com o servidor público, com esses homens que estão na linha de frente. Já promovemos mais da metade da Polícia Militar, tudo de acordo com a data prevista na legislação. É dessa forma que a gente faz esse reconhecimento e honra o compromisso que foi assumido com esses homens”, reforçou.



Marco histórico

As promoções foram assinadas durante a programação do “ Amazonas Presente ”, que nesta 2ª edição leva as ações do Governo do Estado para os municípios de Tabatinga, Benjamin Constant, Atalaia do Norte e São Paulo de Olivença.

“É uma satisfação muito grande. Primeiro, um reconhecimento do trabalho dos policiais e bombeiros militares. É um anseio de todo o profissional ascender na carreira e o governador Wilson Lima tem feito isso com uma boa vontade extrema, sem medir esforços para que isso aconteça, mesmo na situação delicada do Estado. Mais da metade do efetivo já foi promovida e hoje, de uma forma histórica, a primeira vez que essas promoções são assinadas no interior, principalmente no município que é o mais sensível que nós temos, em relação ao tráfico de drogas, na Tríplice Fronteira”, disse o secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates.

O anúncio das promoções havia sido feito pelo governador Wilson Lima, no dia 21 de agosto, em cerimônia realizada no Comando Geral da corporação, no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus. Foi a primeira vez que o Governo do Amazonas cumpriu o direito em dia, ou seja, no mês de vencimento da promoção.

Polícia Militar

Foram promovidos 1.087 policiais, sendo 158 oficiais e 929 praças. “Nós agradecemos ao governador do Estado, no momento em que ele transfere a sede do Governo com o ‘Amazonas Presente’ para Tabatinga, ele, mais uma vez, promove 1.087 policiais militares, entre praças e oficiais. Isso é um feito histórico. Para nós é uma honra receber do governador do Estado, no município de Tabatinga, a assinatura dessas promoções. Esses policiais, tenho certeza, receberam promoção por destaque, por direito e até por bravura”, afirmou o coronel Ayrton Norte, comandante geral da Polícia Militar do Amazonas.

Com 27 anos dedicados à corporação, a policial Patrícia Lopes, que foi promovida de subtenente a tenente, observa a valorização aos profissionais da área de segurança pública. “Primeiramente agradeço a Deus e ao governador, ao nosso comandante, porque a Polícia Militar é um segmento de vida e essas promoções são um merecimento. A cada tempo, o policial militar, para ser promovido, ele tem que merecer e tem que buscar o ideal dele”, pontuou.

Bombeiros

Ao todo, 177 bombeiros subiram de patente no Corpo de Bombeiros, entre cabos, sargentos e oficiais. “O nosso governador entendeu que é, também, necessário valorizar os nossos bombeiros. Ele observa que nós temos trabalhando bastante e, hoje, estão sendo promovidos 177 bombeiros, dos quais eu tenho o prazer de anunciar que 124 são promovidos de soldados a cabos, que é um feito histórico e de grande valia para os nossos colegas que estão sempre prontos a atender a sociedade”, afirmou o coronel Danízio Valente, comandante do Corpo de Bombeiros do Amazonas.

Entre os promovidos, está o comandante do 2º Pelotão Independente de Bombeiros Militares, sediado em Tabatinga, Edson Lima, que foi promovido de segundo a 1º tenente. “Fiquei surpreso, graças ao governador do Estado, que nos promoveu de uma maneira muito sábia. Eu, no comando do 2º Pelotão de Bombeiros de Tabatinga, quero só continuar fazendo meu trabalho, com uma responsabilidade a mais de estar representando uma corporação tão querida pela população, que é o Corpo de Bombeiros”, comemorou.

Valorização

Neste ano, as primeiras promoções que são direitos dos policiais conforme as Leis 1.116/1974 (oficiais) e 4.044/2014 (praças) aconteceram em abril. Na oportunidade, o governador autorizou a promoção de 2.260 policiais, sendo 2.199 praças e 61 oficiais. Também nos primeiros meses de administração, Wilson Lima sancionou a Lei nº 4.865, que honrou o pagamento da segunda parcela do escalonamento (10,85%), mais a data-base 2019 (4,58%) aos policiais militares e bombeiros do Amazonas. A medida proporcionou correção de 15,43% nos salários das categorias a partir deste mês. O retroativo entre abril, mês da data-base, e agosto será parcelado e pago mensalmente até dezembro.

*Com informações da assessoria