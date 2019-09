Comércio desleal, lixo e insegurança tomam conta da Feira da Compensa

Manaus - "Quando a gente sai de casa para trabalhar, não sabe se vai retornar”, afirmou Carlos Gonçalves, que há cinco anos vende café e lanches na Feira Modelo. Além da falta de segurança, os feirantes e consumidores reclamam da falta de organização e limpeza no local. Situada na avenida Oscar Borel, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, há mais de 40 anos a feira é um dos principais pontos de vendas de alimentos nessa região da capital.

O feirante também relatou ao Portal Em Tempo que na área há falta de policiamento e reivindica mais segurança devido ter presenciado homicídios no local. O bairro que abriga a feira é reduto da facção criminosa Família do Norte (FDN), que trava uma batalha, entre membros internos e também com filiados a outras facções, pelo domínio do tráfico de drogas em Manaus.

No dia 17 de agosto, um flanelinha identificado como Israel Silva Mendes , de 36 anos, foi assassinado com quatro tiros no estacionamento da feira. Conforme outro flanelinha, que preferiu não se identificar, dois homens chegaram em uma moto no estacionamento e realizaram os disparos contra Israel, que morreu no local.

De acordo com a feirante Antônia Lima, que comercializa produtos na feira há 14 anos, as vendas caíram devido à desorganização ao redor da o espaço. A comerciante relata que o crescimento de vendedores não-autorizados, nos arredores do local, têm aumentado a competitividade entre os feirantes. “As pessoas que trabalham informalmente acumulam lixo na área. Como se trata de uma área que dá acesso a muitos locais, deveria ser mais organizado”, frisou a mulher.

Um morador, identificado como Carlos Pereira, afirmou que o estacionamento interno da feira é utilizado para o armazenamento de lixo da população até o horário da passagem dos carros coletores. O homem reside com a mãe em uma casa, situada em um beco, ao lado da feira, há mais de 20 anos.

“Os resíduos da feira vêm todos para a calçada. Quando eles lavam, exala mau cheiro na área. É uma situação muito complicada”, frisou o residente. A reportagem procurou os responsáveis pela administração da Feira Modelo, mas eles não quiseram conceder entrevista e nem comentar sobre as afirmações dos moradores e feirantes. Mas, de acordo com Francisco Melo, membro da comissão gestora do local, obras estão sendo realizadas para melhorias aos consumidores.

A Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp) afirmou que não há acumulo de lixo na feira. De acordo como o órgão, após a retirada de um contêiner, onde moradores e feirantes depositavam os resíduos, a secretaria determinou que os carros coletores vão ao local, diariamente, realizar os serviços de limpeza em dois turnos.

A Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) disse ao Portal Em Tempo que o patrulhamento no bairro Compensa é realizado pela 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e acrescentou que o policiamento no local ocorre dentro da normalidade.

“Reforçamos que é importante que a população realize denúncias nos Distritos Integrados de Polícia (DIP) e nas CICOMs. Com base nesses registros, é definida a macha criminal e as ações de policiamento são reforçadas”, disse a PM em nota.



