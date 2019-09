Projeto 'Memorial Encontro das Águas' está há 14 anos no papel

Considerado o lugar com a melhor vista para um dos maiores cartões postais do Amazonas | Foto: Lucas Silva

Manaus - Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer em 2005 e intitulado como Memorial Encontro das Águas , a obra que tinha o objetivo de fomentar o turismo na capital custou R$ 600 mil aos cofres públicos na época. E há 14 anos o projeto segue no papel com promessas de construção pelos governos municipais e estaduais. O local continua abandonado e a mercê de vândalos e marginais. O abandono contrasta com a realidade do local que tem uma vista privilegiada para a paisagem exuberante do Encontro das Águas dos rios Negro e Solimões, formando o rio Amazonas, um cartão-postal conhecido internacionalmente.

O único projeto de Oscar Niemeyer no Amazonas ficaria localizado na Ponta das Lajes, no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste da capital amazonense. Considerado o lugar com a melhor vista para um dos maiores cartões postais do Amazonas: o Encontro das Águas, dos rios Negro e Solimões, tombado em 2010 pelo Instituto de Patrimônio (Iphan) como patrimônio cultural. Porém, a beleza natural contrasta com o cenário de abandono do local, onde ficava localizada torres de transmissão da Embratel, desativadas há cinco meses.

Mirante Encontro das Águas desenvolvido pelo renomado arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer | Foto: Reprodução

A Ponta das Lajes, apresenta um terreno grande e plano de 45 metros a nível do rio com acesso a uma praia perene. E aparentemente do setor privado, possui alguns portões com partes da estrutura roubadas, abandonadas e de livre acesso para quem chega ao local, por meio da estrada Desembargador Manoel Dorrego, que possui difícil acesso. Após a desativação das torres da Embratel, o cenário local apresenta mais abondando e nenhum sinal de construção de obras para melhoria ou manutenção.



Abandono contrasta com a realidade do local que tem uma vista privilegiada | Foto: Lucas Silva

Mesmo com o abandono, a praia e a Ponta das Lajes é frequentada pelos manauaras que podem ter acesso à praia por meio fluvial ou viário. Com isso, atualmente cinco pessoas realizam trabalho autônomo no local, como venda de águas, refrigerantes, din-dins e alguns alimentos industrializados para o público que frequentador.



O autônomo José Nunes, de 63 anos é um dos cinco trabalhadores que tem uma renda de venda no local e, que realizam as manutenções básicas do local. "Aqui a gente manda capinar o mato quando está muito alto e também fazer algumas manutenções necessárias, porque podemos vender nossos produtos para pessoas que vêm visitar o local", destaca o autônomo.

O processo difícil de iniciar a aposentadoria fez com que José optasse a vender os produtos no local para poder manter o sustento da família. O autônomo, que mora próximo ao local, chega às 8h da manhã de bicicleta, encerra as vendas por volta das 17h. "Eu desço a praia e vou andando toda a extensão dela e quando retorno para a Ponta das Lajes já tenho vendido tudo os meus produtos", destaca José.

Praia perene apresenta elevada poluição | Foto: Lucas Silva

De acordo com populares nas proximidades, a Ponta das Lajes é um cenário de crime. Um morador de 33 anos, que prefere não se identificar, diz que há uma frequência de homicídios e estupros no local, independentemente do horário.



Local possui uma das melhores vistas. | Foto: Lucas Silva

O planejamento do projeto foi realizado durante a gestão do então prefeito Serafim Corrêa (PSB), atualmente deputado estadual no Amazonas. E entre as gestões é motivo de arquivamento de construção. Com a escolha de Manaus como uma das cidades sede da Copa do Mundo de 2014, o Memorial chegou a compor o pacote de obras da cidade e seria um espaço para o Fifa Fan Fest. E foi cogitado que o projeto tivesse orçamento de R$48 milhões, mas foi arquivado e as construções não foram iniciadas.

O espaço possui alguns portões com partes da estrutura roubadas, abandonadas e de livre acesso | Foto: Lucas Silva

Em janeiro de 2019, a construção do Memorial voltou a ser debatida pelo prefeito Arthur Virgílio Neto (PSDB), que realizou uma visita ao local para tratar sobre a possível construção, caso a prefeitura recebesse verbas necessárias. O Prefeito também designou a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) para a realização do recapeamento asfáltico na estrada de acesso e obras com o objetivo de melhorar a infraestrutura do local para viabilizar um espaço comercial. De acordo com Seminf, o projeto para o



Mirante deve ser viabilizado após a prefeitura concluir os acordos para liberação de recursos para a obra, que irá contar com emenda parlamentar do deputado Serafim Correa(PSB). A Seminf também destaca que as obras necessárias, como o recapeamento asfáltico na estrada de acesso, será realizado juntamente com o andamento do projeto.

O deputado estadual Serafim Corrêa (PSB), desde então, tem mostrado apoio ao projeto Mirante do Encontro das Águas e em recente pronunciamento defendeu que o Governo do Estado e a Prefeitura de Manaus deem continuidade ao desenvolvimento do projeto.

Poluição da praia e rios

Mirante encontro das águas está na 'gaveta' há 14 anos | Foto: Lucas Silva

A poluição da praia é uma das problemáticas do lugar. O descaso não acontece apenas com a infraestrutura física do local, a praia é um espaço de poluição em aproximadamente 2 km de extensão da praia perene, que é bastante frequentada principalmente nos finais de semana. Sacos, copos e outros produtos plásticos, resíduos de alimentos, latinhas de alumínio, fraldas descartáveis, embalagens de alimentos industrializados são comuns de serem encontrados na praia e a limpeza do local é realizada pelos cinco autônomos que trabalham no local e com a ajuda de voluntários que limpam o local, como é o caso do estudante de 12 anos, Marconi Souza.

Espaço é frequentado por banhistas | Foto: Lucas Silva

Antes do horário escolar, Marconi realiza junto com os pais, a limpeza do local frequentemente e em seguida leva as latinhas de alumínio para vender. Segundo a mãe do estudante, Kelly Souza, de 43 anos, durante os finais de semana, a retirada de lixo é grande. "Às vezes saímos com mais de cinco sacos grandes apenas de latinhas de alumínio", destaca.



Sujeira é perceptível no local | Foto: Lucas Silva

Ambientalistas x turismólogos



Com a licença ambiental sendo um dos principais fatores, além de recursos para a construção da implementação da obra. O Memorial é impasse entre ambientalistas, Estado e turismólogos.

Segundo o ambientalista e diretor da Organização Não Governamental (WCS Brasil), Carlos Durigan, o licenciamento ambiental de uma obra é necessário para direcionar o projeto. "Toda obra de infraestrutura gera impactos sobre o ambiente. E o licenciamento ambiental avalia o grau destes impactos e busca indicar ao empreendedor os mecanismos necessários para mitigar e reduzir os efeitos destes impactos", destaca o ambientalista.

Carlos Durigan ressalta que o projeto do Memorial fica localizado em um espaço de patrimônio ambiental, e que é necessário avaliar a importância desse fenômeno natural, em todas as esferas da sociedade. "Cabe à sociedade e à gestão pública avaliar e decidir a partir dos elementos colocados, se a construção é necessária. E em caso positivo, deve ser definido a melhor forma de fazê-la, buscando gerar o menor impacto possível sobre o meio ambiente e sobre as pessoas afetadas", enfatiza.

Para o ambientalista, o projeto precisa ser bem planejado e ter participação de especialista, devido a grande importância do Encontro das Águas ser um fenômeno com grande importância para o turismo e para o ecossistema. "Todos os anos o Encontro das Águas atrai turistas, além de ser fundamental para a pesca e para a biodiversidade, pois a reprodução de dezenas de espécies de peixes entre eles o jaraqui, de grande valor para a população do Amazonas. Assim, acredito que este processo de construção precisa ser bem planejado e definido de forma participativa para que seus impactos sejam reduzidos e afetem ao mínimo este fenômeno único no Mundo", destaca Carlos Durigan.

"É necessário que exista gestão no local"

O local continua abandonado e a mercê de vândalos e marginais | Foto: Lucas Silva

A turismóloga, Naiara Arruda afirma que o projeto e a construção da obra apresentam benefícios para os bairros próximos e também para o turismo manauara e destaca que o plano de negócios para o funcionamento do projeto é fundamental. "A areá seria revitalizada e seria um espaço de lazer e entretenimento para os moradores dos bairros próximos, mas é uma obra que precisa ter um plano de negócios para não ser um elefante branco. É necessário que exista uma gestão no local que tenha planejamento e desenvolva eventos e programação", enfatiza.

Ponta das Lajes é um cenário de crime | Foto: Lucas Silva

Naiara Arruda explica que Manaus precisa de espaços que valorizem o rio. "É um espaço lindo, mas o projeto precisa ser trabalhado economicamente para atrair e fidelizar o espaço. É uma obra que agrega valor turístico a cidade. E a questão da distância não seria um fator negativo, pois temos um exemplo de funcionamento do Museu da Amazônia", afirma Naiara.



A Ponta das Lajes também possui um projeto a ser desenvolvido: o Terminal Portuário das Lajes. E em 2018 foi comunicado que o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), órgão estadual recebeu autorização para prosseguir na concessão das Licenças de Instalação e de Operação. O projeto é alvo de contestação judicial e estava sobre julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília.