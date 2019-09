Fim de semana: rodovia que conecta a Manacapuru terá esquema especial

Manacapuru- A Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) reforça o cuidado e a atenção aos motoristas que vão trafegar na rodovia Manuel Urbano (AM-070), que liga Manaus aos municípios de Iranduba , Manacapuru e Novo Airão, durante este fim de semana, por conta da 23ª edição do Festival de Ciranda de Manacapuru. A medida é referente ao volume de máquinas e homens que trabalham ao longo de toda a via, sendo necessário, portanto, atentar às sinalizações de advertências e redução de velocidade para evitar acidentes.



A Seinfra destaca que, na cidade de Manacapuru, as obras de infraestrutura nas ruas e avenidas paralisam, às 15h, desta sexta-feira, (30), e retornam à normalidade de execução na segunda-feira, (2). A medida é para evitar transtornos para a população e turistas que vão participar do evento nos três dias. As obras de duplicação da AM-070 e do sistema viário de Manacapuru fazem parte do pacote de obras do Governo do Estado voltado para melhoria das estradas e ramais do Amazonas.

"Pedimos atenção e cuidado das pessoas que vão trafegar pela rodovia AM-070, por conta da festividade na cidade de Manacapuru. Temos máquinas e trabalhadores ao longo dos trechos que vão do km 34 ao 75 e se não houver cuidado pode ocasionar acidentes", destacou o secretário executivo da Seinfra, Marcellus Campêlo.

Ao longo de toda a extensão, a AM-070 recebe frentes de obras em diversas etapas, entre pavimentação, drenagem e terraplanagem. A rodovia possui 78,14 km de extensão e já foram executados 34 quilômetros, nos últimos seis anos. O Governo do Estado está trabalhando para concluir os 43 quilômetros restantes até 2020. A duplicação da AM-070 faz parte da lista de obras que estavam abandonadas e foram retomadas pelo Governo do Estado nesta gestão.

*Com informações da assessoria