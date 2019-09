Seduc divulga programação da Semana da Pátria e do Amazonas

Manaus- Com o tema “Amazônia: soberania, fraternidade e paz”, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-AM), abre oficialmente, na próxima segunda-feira (2), a programação da Semana da Pátria e do Amazonas 2019.

As programações cívicas são direcionadas aos estudantes e comunidade em geral, com objetivo de rememorar os fatos históricos da Elevação do Amazonas à Categoria de Província, celebrada no dia 5 de setembro, e da Independência do Brasil, comemorada nacionalmente no dia (7) de setembro.

Abertura oficial

Iniciando às 7h da próxima segunda-feira, (2), a solenidade de abertura da Semana da Pátria será marcada pela Cerimônia da Bênção do Fogo Simbólico da Pátria, que acontecerá às 7h30, na Paróquia Militar Nossa Senhora do Sameiro, localizada na avenida Coronel Teixeira, no bairro da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

Em seguida, será realizada a Corrida do Fogo Simbólico da Pátria, com saída da igreja às 8h15. O percurso contará com revezamento entre seis escolas estaduais e será encerrado na Orla da Ponta Negra, próximo ao Posto da Guarda Municipal, onde acontecerá oficialmente a abertura da Semana da Pátria.

A solenidade, que será iniciada às 9h, terá revista da guarda pelo governador Wilson Lima e o acendimento da Pira do Fogo Simbólico da Pátria, que ficará exposta até o encerramento da programação, no dia (7) de setembro.

Homenagens

Durante a cerimônia de abertura da Semana da Pátria e do Amazonas 2019, serão homenageadas quatro personalidades, nas categorias “Mulher Amazonense” (Maria Carneiro de Souza e Cecília Maria Rodrigues de Souza), “Personalidade Estadual” (Guilherme Aluízio de Oliveira Silva) e “Personalidade Nacional” (Márcio Gonçalves Bentes de Souza).

Elevação do Amazonas

No dia (5) de setembro, quinta-feira, quando se comemora a Elevação do Amazonas à Categoria de Província, a programação ocorrerá em três momentos. O primeiro é marcado pela homenagem póstuma a João Baptista de Figueiredo Tenreiro Aranha, o primeiro presidente da Província do Amazonas, com participação da Fanfarra da Escola Estadual Frei Silvio Vagheggi. A solenidade acontecerá às 7h, na Praça 5 de Setembro (Praça da Saudade), localizada na rua Simão Bolívar, no Centro, Zona Sul de Manaus.

Às 10h, o governador Wilson Lima receberá os cumprimentos do Corpo Consular do Amazonas, no Centro Cultural Palácio Rio Negro. Simultaneamente, ocorrerá na Ponta Negra o Desfile Naval comemorativo.

Já no terceiro momento, acontecerá o tradicional desfile escolar, reunindo aproximadamente 10 mil estudantes de escolas públicas do Amazonas, além de representantes de entidades como Abrigo Moacyr Alves, Federação/Apae – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, Legião da Boa Vontade (LBV), Banda Fanfarra do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam) e Orquestra de Repertório Popular do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro.

O desfile terá início às 17h e será realizado no Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho, no Sambódromo de Manaus, localizado na avenida Pedro Teixeira, no bairro Flores, Zona Zentro-Sul de Manaus.

Independência do Brasil

No (7) de setembro, sábado, as comemorações pelo dia da Independência do Brasil serão iniciadas com o Desfile Militar, a partir das 7h30, com revista às tropas, seguido da cerimônia de recepção ao governador do Amazonas e, na sequência, o desfile, coordenado pelo Comando Militar da Amazônia (CMA). O desfile também será realizado no Sambódromo.

Às 10h, encerrando a programação da Semana da Pátria e do Amazonas 2018, acontecerá a cerimônia de Abafamento do Fogo Simbólico, também no Sambódromo. A programação será coordenada pela Seduc-AM.

*Com informações da assessoria