Vídeo: Manaus cresce e já é a 7ª cidade mais populosa do Brasil

Manaus é a cidade mais populosa do Amazonas | Foto: Márcio Melo

Manaus- A cidade de Manaus é a 7ª cidade mais populosa do país. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). a capital do Amazonas já conta com mais de dois milhões e de pessoas.

O número exato de habitantes é de 2.182. 763 de pessoas circulando pela cidade.

Segundo o IBGE, 50,2% da população do Amazonas vive em Manaus.

Nascem 40 mil pessoas por ano na capital, além de imigrantes e pessoas que vem de outros estados.

Além de Manaus, outros três municípios do Amazonas apresentaram crescimento populacional.

Manaquiri cresceu 3,1%, Santa Isabel do Rio Negro aumentou a população em 2,9%. e a cidade de Juruá apresentou um índice de crescimento de 2,8%.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Patrícia de Paula / TV Em Tempo