Acidente em cruzamento de Manaus deixa homem gravemente ferido

Manaus - Um homem de 31 anos se envolveu em acidente entre motocicleta e carro, na tarde deste sábado (31), no cruzamento das ruas Doutor Dalmir Câmara e Senador Cunha Melo, bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus.

O acidente aconteceu por volta das 13h20. O entregador de refeição conduzia uma motocicleta, de cor vermelha, placa NOZ-0939, quando a condutor do carro Corsa/Classic, de cor prata, de placa NOP-1406, cruzou as vias sem atenção.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado e sofreu uma lesão no braço esquerdo. A mulher de 45 anos, que conduzia o veículo de passeio permaneceu no local para prestar apoio.

"Graças a Deus foi apenas danos materiais. Eu sofri apenas uma pancada no braço, mas vou procurar uma unidade hospitalar só para garantir. Só espero que a minha moto que uso no trabalho seja reparado os prejuízos", disse.

Mesmo muito nervosa, a mulher que dirigia o Corsa se comprometeu em arcar com os prejuízos. A moto ficou parcialmente destruída.

Os moradores do bairro denunciaram à reportagem que acidentes no local são frequentes e nenhum órgão de trânsito toma providências.

"Esse cruzamento é muito perigoso. Muito acidentes graves já aconteceram. O acidente de hoje foi só dano material, mas pode acontecer acidente com morte por não ter sinalização e por imprudência de alguns condutores", reclamou um morador.