Vencedores do Festival Folclórico serão conhecidos neste domingo

Manaus- Os vencedores da 63ª edição do Festival Folclórico do Amazonas – Categoria Ouro serão conhecidos neste domingo (1°). A apuração do resultado nas modalidades Boi Bumbá Regional, Boi Bumbá Tradicional, Cacetinho, Ciranda, Dança Alternativa, Dança Nacional, Dança Nordestina, Dança Regional, Dança Internacional, Garrote Regional, Garrote Tradicional, Quadrilha Tradicional, Quadrilha Cômica, Quadrilha de Duelo e Tribos acontecerá a partir das 14h, no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho, no Sambódromo.

Em 2019, 74 grupos integraram a programação do festival e, durante oito noites, defenderam temas diversos que vão de homenagens aos 350 anos de Manaus, a personagens tradicionais da ciranda; passando pela história da chegada das religiões africanas ao Brasil e ao Amazonas; até o resgate das tradições das quadrilhas brasileiras, e o processo de criação do folclore local.

A mesa apuradora será composta por 1 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Amazonas e 2 (dois) representantes da Secretaria de Estado de Cultura (SEC). Primeiro serão apuradas as notas referentes às apresentações dos Bois Bumbás Master B, seguidas do Master A. Na sequência, serão apuradas as notas dos Grupos Folclóricos.

*Com informações da assessoria