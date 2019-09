Mulher morre no hospital após grave acidente em Manaus

Manaus – Dafny Sthefany Alfaia de Lima, de 21 anos, morreu no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. Platão Araújo, na manhã deste sábado (31), após se envolver em um grave acidente de trânsito no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus.

Segundo informações da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Dafny Sthefany e Jeremias Alves Nogueira Neto, de 29 anos, estavam em uma motocicleta, modelo Honda/Titan 150 Start, de cor vermelha e placa PHF-8B96, quando colidiram contra uma picape Ford/Ranger, de cor azul e placa JWL-5198.

A colisão ocorreu por volta das 4h36, próximo da casa noturna Natureza Show Clube na avenida Autaz Mirim. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou os dois ocupantes da moto para o hospital, que fica na Zona Leste da capital.

Por volta das 6h20, Dafny Sthefany não resistiu aos ferimentos na unidade hospitalar. O corpo da vítima foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), para exames de necropsia.

O condutor da picape Roberto Fortunato de Oliveira, de 42 anos, afirmou para a polícia que o condutor da moto atravessou o canteiro central da via na tentativa de alcançar a via oposta.

Por conta da manobra proibida, Jeremias não conseguiu evitar o choque. Ele e a passageira caíram na pista. A perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) esteve no local do acidente para os procedimentos.

O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP). A Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat) deve acompanhar as causas do acidente.