Vídeo: acidente deixa criança e mais duas pessoas feridas em Manaus

As vítimas ficaram feridas após o acidente | Foto: Josemar Antunes

Manaus- Três pessoas, entre elas, uma criança de três anos, ficaram feridas, após o carro em que estavam, colidir contra um poste de iluminação pública na manhã deste domingo (1), na Alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.



O acidente aconteceu por volta das 8h, próximo à Feira Municipal do Coroado. Testemunhas relataram que o condutor do carro, modelo Fiat/Palio, perdeu a direção após bater no meio fio.

Desgovernado, o veículo saiu da pista e colidiu contra o poste da rede elétrica. Com o impacto, o motorista Cândido Azevedo Ribeiro, de idade não informada, ficou preso nas ferragens.

O carro ficou completamente destruído | Foto: Josemar Antunes

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMA) foi acionado para os trabalhos de resgate. O condutor foi imobilizado e retirado dos destroços.

A equipe de resgate tirou com o condutor das ferragens com vida | Foto: Josemar Antunes

Ao Portal Em Tempo, Mara Simões, de 43 anos, que passava pelo local em outro veículo, disse que prestou socorro à criança. "Eu estava passando quando vi a criança com a cabeça machucada e ensanguentada. O menino estava em estado de choque. Eu o peguei e o deixei no "Hospital Joãozinho", depois retornei ao local em buscas dos familiares", disse.

Durante os trabalhos dos bombeiros, uma mulher que se identificou como vizinha das vítimas, disse que o motorista do carro teria ido prestar favor a uma vizinha, ao levá-la ao Instituto da Mulher Dona Lindu, para visitar a filha que está internada, quando ocorreu o acidente. A mulher que iria visitar a filha, estava acompanhado pelo neto, criança que foi hospitalizada com ferimentos na cabeça.

Os feridos foram encaminhados aos hospitais da capital, mas ainda não há informações sobre o estado das vítimas | Foto: Josemar Antunes

O motorista e a mulher, passageira do veículo, foram encaminhados pelo Samu ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul de Manaus. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.



Devido ao acidente, uma faixa da via ficou interditada para os trabalhos de resgate.

Assista o vídeo: