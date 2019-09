Veja programação de campanha contra suicídio no Amazonas

Manaus - O Comitê Gestor de Prevenção ao Suicídio divulgou, neste domingo (1º), uma série de atividades, como videoconferências, palestras e rodas de conversa, na capital e interior, para sensibilizar e conscientizar a população, durante a campanha Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio.

Jovens, idosos, população indígena e LGBTQ+ estão entre o público-alvo da campanha da Secretaria de Estado de Saúde (Susam).

Os 62 municípios do Amazonas receberão videoconferências sobre a prevenção ao suicídio nas escolas estaduais. A atividade é destinada a qualificar professores, profissionais da assistência e saúde sobre o tema.

Ao longo do mês de setembro, os Centros de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (Caics) farão palestras e rodas de conversas direcionadas ao público infantil e jovem. Enquanto isso, nas policlínicas os adultos e idosos também são parte do público-alvo da campanha.

As populações mais vulneráveis estão no centro do Setembro Amarelo, mas todos os públicos receberão orientações durante a programação, informou a coordenadora do Comitê Gestor de Prevenção ao Suicídio, Luciana Diederich.

“O nosso público, no sentido do usuário, de quem tem mais vulnerabilidade para a nossa região é o indígena, o jovem, o idoso, LGBT e pessoas com transtorno mental, por serem os segmentos mais vulneráveis, mais suscetíveis, conforme os indicadores”, disse a coordenadora.

Oficina

De acordo com os dados da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), de 2016 a 2018 ocorreram 628 óbitos por suicídio no Amazonas. Três municípios lideram as ocorrências - Manaus, São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga. Os municípios foram escolhidos para receberem oficinas de qualificação.

As inscrições são destinadas aos profissionais dos setores de saúde, assistência, justiça, segurança, educação, movimentos sociais indígenas e não indígenas. A capacitação ajudará os profissionais a identificar os casos de automutilação, tentativa de suicídio e suicídio. As inscrições podem ser feitas nas secretarias municipais de saúde de cada município.

“Vamos abordar também a linha de cuidado no território, como está o fluxo para as tentativas de suicídio, qual é o cuidado que tem ofertado no município, principalmente na população indígena”, disse a coordenadora.

Como ajudar?

Para quem está precisando de ajuda, deve-se procurar acompanhamento nos 24 Centros de Atenção Psicossocial (Caps) no Estado e nas Unidades Básicas de Saúde mais próxima da residência; Corpo De Bombeiros (193), Centro de Valorização à Vida- CVV (188) e Samu (192) devem ser acionados.

Como perceber?

De acordo com Luciana Diederich, os sinais podem ser percebidos por familiares, colegas de trabalho e amigos. “As pessoas vão sinalizando, comentam, não só se comportam, se isolam mais, mas também verbalizam de 'não querer mais viver', 'a vida está ruim'. Então, algumas coisas são indicativos e sinalizam. O comportamento das pessoas muda”, alertou a coordenadora.

ACOMPANHE A PROGRAMAÇÃO

CAIC Ana Braga

Mês de Setembro

Painéis interativos no salão;

Roda de conversa uma vez na semana com psicólogos, enfermeira e assistente;

Distribuição de textos sobre o tema.





CAIC Moura Tapajós

04/09 e 12/09 - Palestra Educativa – Equipe de Estágio Psicossocial CAIC MT sob supervisão do Serviço Social;

20/09, 26/09 e 30/09 - Panfletagem, palestra educativa e Roda de Conversa com servidores dos dois turnos;





Policlínica Danilo Corrêa

Palestras

18/09 às 09h - Professora Enfermeira Katia Lemos e alunos, Psicóloga Francilane Mendes.

18/09 às 15h - Psicóloga Ione Santos, Psicóloga Francilane Mendes.

19/09 às 9h - Professora Enfermeira Edna e alunos, Psicóloga Francilane Mendes.

19/09 às 15h - Psicóloga Ione Santos





Policlínica José Lins

Mês de setembro

Palestras em três escolas da comunidade do bairro da Redenção





Policlínica Zeno Lanzini

18/09 - Roda de conversa sobre Depressão e o Panorama do Suicídio No Amazonas e sobre o tema “Antes de cuidar do outro preciso cuidar de mim”; Leitura de textos e poesias para o enfrentamento do Suicídio; Zumba Amarelo-Falar e Dançar, é a Melhor Solução;

20/09 - Roda de Conversa Depressão e Suicídio.





Teleconferências

03/09 - Prevenção do suicídio nas escolas: identificação, manejo e encaminhamento

Palestrante: psicóloga Luziane Costa Unip

11/09 - Suicídio: uma epidemia silenciosa e silenciada

Palestrante: psicóloga Horleans Pereira NAVIMA

18/09 - Automutilação e Ideação Suicida

Palestrante: psicóloga Silvana Nascimento CRDQ

25/09 -Suicídio de idosos e relações familiares: Impactos na saúde mental

Palestrante: psicóloga Denise Gutierrez Ufam