Rua Pará interditada: descubra como fica o trânsito em Manaus

Moradores, comerciantes e outras pessoas que necessitam acessar o trecho interditado da rua Pará não serão prejudicados. | Foto: Divulgação IMMU Trânsito

Manaus - A rua Pará, Zona Centro-Sul de Manaus será interditada a partir da próxima segunda-feira (02) para avanços da obra do Complexo Viário Ministro Roberto Campos. De acordo com a prefeitura, “moradores, comerciantes e outras pessoas que necessitam acessar o trecho interditado da rua Pará não serão prejudicados. O acesso se dará através das ruas São Geraldo e João Alfredo, com saída pela Avenida Djalma Batista.

Durante a interdição, quem segue pela Constantino Nery, no sentido Centro/bairro, e precisa acessar a avenida Djalma Batista ou o bairro Nossa Senhora das Graças, deverá entrar à direita, antes da rua Pará, na rua São Geraldo, que ficará em sentido único, seguir pela rua João Alfredo e, assim, chegar à rua Pará.

Mapra da interdição | Foto: Divulgação

Linhas de ônibus



O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), que mantém equipe constante monitorando o trânsito no entorno da área em construção, reforçará a presença de agentes de trânsito e fiscais de transporte nas proximidades da rua Pará, para orientar condutores e usuários do transporte coletivo, que também terá os itinerários das linhas 318, 407 e 452 alterados.

Transporte

Por conta das mudanças no trânsito, as linhas 318, 407 e 452 deixarão de atender a rua Pará, seguindo os seguintes itinerários:

LINHAS 318 E 407

Itinerário normal até o T1 / avenida Constantino Nery / avenida Senador Álvaro Maia / avenida Joaquim Gonzaga Pinheiro / avenida Ayrão / avenida Djalma Batista

LINHA 452

Itinerário normal até avenida Ferreira Pena / avenida Senador Álvaro Maia / avenida Joaquim Gonzaga Pinheiro / avenida Ayrão / avenida Djalma Batista

Vai interditar, por quê?

A medida é necessária para continuidade à implantação de 543 estacas de fundação, dessa vez, na passagem subterrânea da rua Pará. O mesmo serviço tem sido realizado pelo Consórcio Manaus no trecho da João Valério, onde já foram instaladas 227 estacas.