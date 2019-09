Descaso: Iranduba, o retrato do caos

A corrupção é um mal que assola a nação brasileira. E os reflexos das ilicitudes praticadas por pessoas que ocupam a esfera política podem ser constatados com mais proporção em municípios do interior do Amazonas. Em Iranduba (localizado a 27 quilômetros de Manaus) por exemplo, a população tem sofrido com a má administração dos recursos públicos, resultado do mau uso da coisa pública. Escândalos que envolvem parlamentares da Câmara Municipal também ocasionam falta de investimento em saneamento básico, saúde, educação e segurança. De acordo com dados publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2018, o município registra 47.571 habitantes e apenas 14,7% dos domicílios têm esgotamento sanitário adequado.

A reportagem do EM TEMPO constatou que os problemas começam na entrada do município, onde a estrada principal de acesso a Iranduba apresenta muitos buracos em vários trechos. Segundo o artífice Francisco Pinto, que reside na cidade desde a fundação, em dezembro de 1981, a corrupção sempre fez parte do âmbito da política local. Aos 68 anos, Francisco afirmou ter ajudado na construção de escolas em Iranduba.

“Cada prefeito que assume o município diz que vai mudar a cidade, mas nada muda. Eu gostaria que investissem mais em saúde e educação. Em todas as comunidades, eu fui um dos construtores das várias escolas e eu gostaria que a situação melhorasse”, disse.

O aposentado José da Silva, de 82 anos, contou que nunca houve obras de pavimentação na rua Carauari, onde mora há 20 anos, e denunciou que parlamentares do município, no período eleitoral, ofereceram dinheiro em troca de votos. “Eles ofereceram dinheiro, e eu não aceitei. Mas a corrupção aqui é direto. Se quiser que eles votem em uma lei que beneficie a população, temos que pagar para eles”, afirmou.

Protesto



Na última terça-feira (20), cerca de 30 moradores escovaram as escadarias da Câmara Municipal de Iranduba com água e creolina, em protesto contra os últimos escândalos de corrupção que resultaram na prisão dos vereadores Kelison Dieb (MDB) e Jakson Pinheiro (PMN).

Os dois parlamentares foram presos durante a operação “Avaritia”, deflagrada em 8 de agosto de 2019 pelo Ministério Público do Estado (MPE-AM). Após o recebimento de várias denúncias, o MPE-AM concluiu que os parlamentares faziam parte de uma organização criminosa envolvida na prática de cobranças ilícitas para aprovação de Projetos de Lei (PLs) na Câmara Municipal.

De acordo com o MPE-AM, por meio do esquema de propinas, foi contabilizado o total de R$ 50 a R$ 80 mil com cada um dos parlamentares investigados. A procuradora-geral de Justiça do Estado do Amazonas, Leda Mara Nascimento Albuquerque, disse que a operação continua e não anula a futura decretação de prisão para outros envolvidos.

Para o vereador Reginaldo Santos (PV) o resultado das investigações do MPE-AM são uma resposta dos órgãos estaduais à população de Iranduba em relação aos esquemas de corrupção e afirma que apoia a operação do órgão.

“Eu sempre tive uma posição contrária ao prefeito e por isso não sou semelhante a eles, pois os vereadores cassados eram a base do prefeito. Em uma votação para a cassação do atual prefeito, votei pela cassação e eles votaram contra. A população precisava de uma resposta”, disse o parlamentar.

O atual prefeito de Iranduba, Francisco Gomes da Silva (DEM), conhecido como “Chico Doido”, foi alvo de denúncias de improbidade administrativa em 2018. Em 12 de novembro do ano passado, Francisco foi acusado por uma servidora pública de desviar de aproximadamente R$ 4 milhões do Instituto de Previdência de Iranduba (Inprevi), entre os anos 2017 e 2018.

No entanto, em junho deste ano, o prefeito foi absolvido das acusações na Comissão Processante. Os vereadores Jackson Pinheiro (PMN), Kelison Dieb (MDB), Larissa Gomes (PSDB), Nedy Vale (PP), Pepe (Pros), Professor Edson (PSB) e Zé Augusto (MDB) votaram contra a cassação de Chico Doido, acompanhando o parecer da Comissão Processante.

Já os vereadores George Reis (PV), Alessandro Carbajal (Podemos), Josué Lomas (PRB) Glece Alves (PL), e Reginaldo Santos (PV) votaram a favor da cassação e a vereadora Geine Oliveira (PCdoB) não compareceu na votação.

No dia 20 de agosto a reportagem foi até a sede da Prefeitura de Iranduba, para obter o posicionamento de Francisco Gomes, em relação às demandas da população e sobre a situação atual do município. No entanto, os servidores alegaram que o prefeito não estava no local. Além de “Chico Doido”, o ex-prefeito de Iranduba, Xinaik Medeiros, já esteve envolvido em escândalos de corrupção.

Em 2015, durante a operação “Cauxi” deflagrada pela Controladoria Geral da União (CGU) Xinaik foi preso, acusado de desviar mais de R$ 56 milhões por meio de fraudes em licitações na prefeitura de Iranduba.

O ex-prefeito também foi condenado a devolver aos cofres públicos R$ 19,2 milhões por apresentar mais de 160 irregularidades, a prestação de Contas referentes ao ano de 2013. As contas foram reprovadas, por unanimidade, pelo colegiado do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), em 8 de junho de 2017.

Educação



No dia 6 de agosto, estudantes, professores e profissionais da Escola Municipal de São Sebastião se manifestaram em frente à Câmara Municipal de Iranduba. Conforme os servidores da escola, que fica localizada na comunidade Paraná do Iranduba, as aulas estão suspensas há três meses por conta da cheia do Rio Solimões.

O secretário de Educação do município, Amilton Gadelha, frisou que, para a educação não entrar em colapso, começou a diminuir contratos e a fundir escolas que estão do outro lado do rio. “Seis escolas já foram fundidas, tínhamos 68 escolas, estamos com 63 agora e a meta é permanecer com 50 escolas” frisou

o secretário.

O cientista político Helso Ribeiro, afirmou que os representantes de Iranduba não estão à altura dos anseios populares e isso gera descrédito em relação às autoridades locais.

“Em Iranduba, os dois vereadores, representam milhares de os eleitores, o que aumenta o descrédito. Espero que a apuração chegue a um termo e se eles forem condenados, serve para que a população tenha um ‘crivo’ para as próximas eleições”, concluiu o cientista.

Descaso na saúde



Em relação à saúde, uma dona de casa de 29 anos disse à reportagem que o Hospital Regional Hilda Freire, responsável pelo atendimento de toda a população de Iranduba, apresenta falta de equipamentos para atendimento odontológico e obstétrico.

“Tem muita gente que sai de madrugada para ser atendida, é assaltada, mas não consegue a consulta. Quando as mulheres estão prestes a terem filhos, preferem ser atendidas em Manaus, pois se o bebê nasce com algum tipo de problema respiratório, eles não tem assistência para a criança e nem todas as vezes somos bem recebidos”, frisou a mulher acrescentando que faltam medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

A reportagem esteve no Hospital e além da superlotação, verificou uma pick-up do Governo do Estado, abandonada no local. Conforme residentes e servidores do hospital, o veículo está abandonado há mais de 10 anos. Um funcionário disse ao EM TEMPO que o carro era responsável pelo transporte de equipamentos.

A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) disse à reportagem que manutenção dos veículos utilizados na unidade são de responsabilidade da prefeitura local. Ao ser questionada sobre a construção de novas unidades hospitalares no município, a Susam ressaltou por meio de nota que “tem uma taxa de internação de 30%, ou seja, possui 70% dos leitos vazios, não havendo necessidade de construção de novas unidades”.

De acordo com um condutor escolar, de 23 anos os residentes sofrem com a falta de água que é racionada. Ele afirmou que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) é responsável pela distribuição de água no município e frisou, ainda, que os moradores da rua Pôr da Lua, situada no bairro Novo Amanhecer Saneamento básico recebem os serviços de água somente entre os períodos 9h e 10h30.

Outro residente que preferiu não se identificar disse que os assaltos e homicídios no município são cada vez mais frequentes. Ele acrescentou que principalmente nas paradas de ônibus ocorrem assaltos e as ações das facções criminosas tem alcançado e prejudicado a população.

O EM TEMPO confirmou a informação ao verificar que em algumas residências consta a sigla correspondente à facção criminosa Família do Norte (FDN). Em reposta à reportagem sobre a atuação em Iranduba, a Polícia Militar informou, que o município recebe patrulhamento regular promovido pela 8ª Companhia Interativa Comunitária (CICOM).