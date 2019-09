Vídeo: Governador Wilson Lima abre Semana da Pátria

Manaus - Com o tema "Amazônia: Soberania, Fraternidade e Paz", o governado do Amazonas, por meio da Secretaria de Educação do Estado do Amazonas (Seduc-AM) realizou a cerimônia de abertura da Semana da Pátria e do Amazonas 2019, nesta segunda-feira (5), na Orla da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.



A solenidade foi marcada pela Cerimônia da Bênção do Fogo Simbólico da Pátria, que aconteceu, na Paróquia Militar Nossa Senhora do Sameiro, localizada na avenida Coronel Teixeira. Em seguida, ocorreu a Corrida do Fogo Simbólico da Pátria.

Oficiais das Forças Armadas Brasileiras também participaram da solenidade | Foto: Lucas Silva

O percurso contou com revezamento entre seis escolas estaduais e foi encerrado na Orla da Ponta Negra, próximo ao Posto da Guarda Municipal, onde aconteceu oficialmente a abertura da Semana da Pátria. O governador do Estado do Amazonas, Wilson Lima realizou o acendimento da Pira do Fogo Simbólico da Pátria, que ficará exposta até o encerramento da programação, no dia 7 de setembro.

A cerimônia também homenageou personalidades do Amazonas. | Foto: Lucas Silva

Durante a cerimônia de abertura da Semana da Pátria e do Amazonas 2019, foram homenageados quatro personalidades, nas categorias “Mulher Amazonense” (Maria Carneiro de Souza e Cecília Maria Rodrigues de Souza), “Personalidade Estadual” (Guilherme Aluízio de Oliveira Silva) e “Personalidade Nacional” (Márcio Gonçalves Bentes de Souza).



Reunião com os ministros

Wilson Lima aproveitou o momento para dar uma prévia sobre os assuntos que serão abordados nesta terça-feira (3) na reunião dos governadores da Amazônia Ocidental com os ministros

"Nesta reunião vamos tratar sobre as ações que já estão sendo tomadas no Estado do AM e outros estados para combater o desmatamento e as queimadas. E pensar no futuro porque ano que vem vamos ter uma situação muito parecida se nenhuma ação for tomada. Precisamos avançar em algumas questões que há muito tempo faltaram os encaminhamentos regularização fundiária, zoneamento econômico e ecológico, estrutura mínima de produção e desenvolvimento sustentável, para nossa região, fomento a algumas cadeiras para que efetivamente que a gente possa dar condições bde sobrevivência para o cidadão", declarou Wilson.

Zona Franca de Manaus

O governador ressaltou também a importância da Zona Franca de Manaus, que segundo Wilson, é o "maior projeto de preservação da Amazônia" estar em pauta nesta reunião.

O governador deu uma prévia dos assuntos que serão abordados durante reunião com os ministros | Foto: Lucas Silva

"A Zona Franca de Manaus é um modelo de desenvolvimento regional e não poder abrir mão. O Brasil deve discutir, refletir e entender sobre a importância da Amazônia no momento que se faz a reforma tributária. É preciso ser levado em consideração os benefícios às empresas, as compensações que são dadas para que elas possam permanecer aqui gerando emprego e renda para o nosso povo e consequentemente protegendo nossa floresta", finalizou o governador.

