Igarapés de Manaus recebem obras de dragagem

Manaus - Nesta segunda feira (2), as obras de dragagem e desassoreamento de leitos nos igarapés da cidade foram intensificadas. O prefeito Arthur Virgílio Neto acompanhou a atuação das equipes da Secretaria Municipal de infraestrutura (Seminf) ao longo dos 800 metros do igarapé do Mindu, localizado no conjunto Jardim Primavera, bairro Parque 10, zona Centro-Sul.



“As obras de verão estão a pleno vapor. Estamos trabalhando no período de sol para não termos problemas no inverno. Essas ações preventivas têm reduzido a cada ano as ocorrências de transbordamento dos igarapés”, destacou o prefeito.

A Seminf realiza a retirada de areia e lixos que impedem a passagem da água.

" É um trabalho de prevenção que outras cidades não fazem e acabam sofrendo com tantas alagações. Nós estamos fazendo uma engenharia de cama para facilitar a descida das máquinas, que irão retirar todo o lixo que infelizmente ainda acaba tendo como destino os igarapés. " Arthur Neto, Prefeito de Manaus

Outras frentes

Além do trecho do conjunto Jardim Primavera, a Seminf realiza trabalhos em outras cinco frentes de obras pela cidade. Bem como o Requalifica, programa de Requalificação Urbana e Viária, que está recupera vias de grande fluxo de veículos em todas as zonas da cidade.

O prefeito Arthur Neto já anunciou, também, o investimento de R$ 100 milhões para serviços de tapa-buracos em vários bairros de Manaus.

*Com informações da assessoria.