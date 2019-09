Veja quem são os campeões do 63º Festival Folclórico do Amazonas

Manaus- O 63º Festival Folclórico do Amazonas na Categoria Ouro teve os resultados apurados no último domingo ( 1º). O evento promovido pela Secretaria de Estado de Cultura (SEC) foi encerrado no último sábado (31).

Confira todos os campeões:



Boi-Bumbá Master A

1º Boi-Bumbá Corre Campo - 320 pts

Boi-Bumbá Master B

1º Boi-Bumbá Brilhante - 318,5 pts

Boi-Bumbá Regional

1º Clamor de um Povo - 749,4 pts

Boi-Bumbá Tradicional

1º Tira Prosa - 436,7 pts

Garrote Tradicional

1º Garrote Brilho do Campo - 487,5 pts

Garrote Regional

1º Garrote Estrelinha - 645,5 pts

Dança Alternativa

Show Funk na Roça - 449,6 pts (campeão por critério de desempate)

Dança Regional

1° Lendas e Povos da Amazônia - 349,3 pts

Quadrilha Cômica

1º Folia e Fuleragem - 449,8 pts

Quadrilha de Duelo

1º Em Busca da Paz - 499,9 pts

Dança Internacional

1º Caxemira - 400 pts

Tribos

1º Maués - 448,1 pts

Cacetinho

1º Waimiri Atroari - 449,9 pts

Dança Nacional

1º Café XV de Outubro - 500 pts

Dança Nordestina

1º Justiceiros do Sertão - 450 pts

Quadrilha Tradicional

1º Caipira na Roça - 450 pts

Ciranda

1° Da Visconde - 449, 9 pts (campeão por critério de desempate)

O festival contou com mais de 70 apresentações, nas modalidades Boi Bumbá Regional, Boi Bumbá Tradicional, Cacetinho, Ciranda, Dança Alternativa, Dança Nacional, Dança Nordestina, Dança Regional, Dança Internacional, Garrote Regional, Garrote Tradicional, Quadrilha Tradicional, Quadrilha Cômica, Quadrilha de Duelo e Tribos.

Regulamento

Segundo o regulamento do Festival, o Galante de Manaus, que ficou em último lugar na modalidade Boi-Bumbá Master A, desce para a Master B em 2020. Na categoria Master B, o Boi-Bumbá Evolução Nativa Tribal não se apresentou, infringindo a letra A do artigo 24 do regulamento. Por esse motivo, foi punido com a exclusão da categoria Ouro

O regulamento ainda prevê que os três últimos colocados das modalidades Dança Nordestina, Ciranda e Quadrilha Tradicional desçam para a Categoria Prata. Assim como o último colocado das modalidades Boi-Bumbá Regional, Boi-Bumbá Tradicional, Cacetinho, Dança Alternativa, Dança Nacional, Dança Regional, Dança Internacional, Garrote Regional, Garrote Tradicional, Quadrilha Cômica, Quadrilha de Duelo e Tribos.

*Com informações da assessoria