Furtos a residência caem 15% em Manaus

Manaus- Os furtos a residência caíram 15% em Manaus, no primeiro semestre, conforme indicadores da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). Mais polícia nas ruas e a prisão de criminosos especializados nesse tipo de crime são apontados como fatores responsáveis pelo desempenho. Além do trabalho policial, o cidadão pode se prevenir adotando medidas de segurança particular.



De janeiro a julho, foram notificados 4.307 casos de furtos a residência, uma redução de 15% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram registrados 5.072 casos.

Mesmo quem mora em condomínio deve adotar uma conduta preventiva. No dia (17) de julho, a Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), da Polícia Civil, prendeu uma mulher de 36 anos conhecida por furtos em condomínios. A suspeita, que agia com três comparsas, furtou mais de R$ 500 mil de diversas vítimas.

De acordo com o delegado Guilherme Torres, titular da DERFD, a mulher parava na guarita dos condomínios, dizia o número de um apartamento, pedia para esperar dentro do prédio e, então, entrava sem autorização. Para burlar a segurança, ela passava horas observando os condomínios, e quando entrava no prédio, deslocava-se aos apartamentos com garagens vazias. Ela responde a sete processos na Justiça por furto qualificado.

Entre os objetos roubados, bolsas de marca, perfumes, joias e dinheiro. “Isso era o que ela fazia todos os dias, com a ajuda de mais três comparsas e utilizando uma chave micha, entrava nos apartamentos e cometia os furtos”, comentou.

Além de manter sempre em mãos os telefones de acionamento emergencial da Polícia Militar, o cidadão pode instalar equipamentos que ajudam a aumentar a segurança e até a localização dos pertences pessoais, o que facilita o trabalho da polícia em casos de recaptura.

A PM faz o atendimento emergencial pelo 190, que aciona policiais militares das Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms) responsáveis por atender ao bairro em questão. O cidadão também pode solicitar participação em projetos da polícia como as Redes de Vizinhos Protegidos e a Rede de Comércios Protegidos.

Equipamentos

Instalar equipamentos eletrônicos de vigilância, como câmaras filmadoras, alarmes e cofres, e estabelecer uma rede de troca de informações com vizinhos de confiança é imprescindível para combater esses tipos de meliantes. Movimentações consideradas estranhas em residências vizinhas ou na rua devem ser reportadas à polícia imediatamente.

Denúncias que possam ajudar a elucidar casos podem ser feitas de maneira anônima por meio do 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

*Com informações da assessoria