Homem morre após perder controle de motocicleta, no Alvorada

Manaus - Um mecânico, identificado como Jhonatan Eduardo de Lima Vasconcelos, de 20 anos, morreu em um acidente de trânsito na tarde desta segunda-feira (2). O fato aconteceu por volta das 17h30, quando a vítima perdeu o controle da moto, uma Titan 150, na rua Morada do Samba, no bairro Alvorada, zona Oeste de Manaus.

Segundo informações dos policiais da 10º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o rapaz ainda estava vivo quando os agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), fizeram os primeiros socorros, mas em seguida identificaram a ausência de sinais vitais.

"Ele foi arremessado para longe, foi sorte ainda permanecer vivo por um tempo. Foi realmente uma fatalidade", disse um policial que preferiu não se identificar.

Os agentes de trânsito da Manaustrans foram acionados para orientar os condutores que trafegavam pelo local.

Funcionários do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), fizeram a perícia do acidente. Após a perícia, funcionários do Instituto Médico Legal (IML), fizeram a remoção do corpo para exame de necropsia.