Em grave acidente, carreta invade casa e deixa feridos em Manaus

Manaus - Uma carreta perdeu o contro e invadiu uma casa na esquina da rua Nova com avenida Rodrigo Otávio, no bairro Lagoa Verde, zona Sul de Manaus. As primeiras primeiras informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, dão conta de três pessoas feridas.

De acordo com uma moradora do local, a carreta perdeu o controle, bateu em um carro e depois invadiu a casa. As vítimas seria os ocupantes do carro e o motorista da carreta.

Além do Corpo de Bombeiros, estão no local a polícia militar, agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Mais informações em instantes.