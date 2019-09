Acidente com carreta e carro deixa 4 pessoas feridas em Manaus

O motorista da carreta foi o segundo a ser resgatado | Foto: Jhonatas Lobato/Em Tempo

Manaus - Uma carreta porta contêiner colidiu contra um carro e invadiu uma galeria de lojas na noite desta segunda-feira (2). O acidente aconteceu por volta das 19h, quando o motorista da carreta perdeu o controle do veículo , na avenida Rodrigo, no bairro Lagoa Verde, zona sul de Manaus.

Segundo informações dos moradores próximos, o motorista do caminhão, ainda não identificado, avançou o sinal, colidiu contra o carro e depois atingiu uma galeria de lojas. Todas as vítimas ficaram presas nas ferragens.

O primeiro a ser socorrido foi um menino de 2 anos e 11 meses. Após o resgate ele foi levado pelos agentes do Serviço de Atendimento móvel de Urgência (Samu), ao Hospital e Pronto-Socorro Infantil da zona leste (Joãozinho).

Em seguida o motorista da carreta foi socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde

Já o pai da criança, identificado como Fábio Borges, de 35 anos e o condutor do carro, Brendon Adriano, de 19 anos, ainda estão presos as ferragens do carro, que está entre a parede e o caminhão.

Para atender a ocorrência, os agentes do Corpo de Bombeiros do Amazonas, foram acionados para socorrer as vítimas.

O Coronel Muniz, corpo de bombeiros, explicou a dificuldade de retirar as outras duas vítimas que estão presas no carro.

"O espaço em que eles estão é bem pequeno, mas estão conscientes, respondem as nossas perguntas e foram medicados pelos enfermeiros do Samu, para aliviar as dores do impacto", disse o coronel.

Os policiais da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) fazem a escolta do perímetro do acidente e os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), permanece no local para auxiliar os condutores para o tráfego seguro.