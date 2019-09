Agricultura familiar de Iranduba recebe meio milhão de investimento

Manaus - Nesta terça-feira (3), às 9h, no município de Iranduba, o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), do Governo do Amazonas , entregará equipamentos agrícolas no valor de R$ 542.733,50 para três associações do setor primário no município. Os fomentos têm o objetivo de agilizar o escoamento da produção dos agricultores da região.

Para a Associação dos Trabalhadores Rurais da Comunidade Nova Esperança (ATRCNE), serão entregues equipamentos no valor de R$ 164 mil. Para a Associação dos Produtores Agrícolas do Ramal do Pupunhal (Aparp), serão entregues R$ 178.733,50. A Associação de Desenvolvimento Comunitário Sete de Setembro receberá R$ 200 mil.

Os recursos adquiridos são equipamentos, dentre eles trator agrícola, enxada rotativa, grade aradora, roçadeira central, carreta agrícola, distribuidor de fertilizante, microtrator, perfurador de solo, carro de mão com pneu, câmeras em polietileno e outros implementos.

Esta ação do Governo do Estado vai beneficiar diretamente 815 pessoas e vai alcançar mais de mil pessoas indiretamente, por meio da contemplação de materiais especificados no chamamento público (Edital) que visa dar apoio a projetos que atendam a comunidade e desenvolvam atividades geradoras de emprego, renda ou melhores condições de vida.

*Com informações da assessoria