Avião com bombeiros apresenta problemas no trem de pouso no Amazonas

Manaus - Um avião que transportava três bombeiros militares apresentou problemas no trem de pouso antes da decolagem , na manhã desta terça-feira (03), no município de Canutama (a 619 quilômetros de Manaus).

Em nota, O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBM-AM) informou que ninguém ficou ferido. “Os bombeiros estavam realizando formação de brigadistas florestais no município de Canutama, localizado do Sul do Amazonas”, diz um trecho da nota.

Ainda conforme a nota, o trem de pouso da aeronave quebrou no momento da decolagem.

O trem de pouso quebrou no momento da decolagem | Foto: Divulgação

Pouso forçado

No dia 7 de agosto, uma aeronave do Departamento Integrado de Operações Aéreas (DIOA), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), precisou fazer um pouso forçado , causando apenas danos materiais na parte traseira do Helicóptero Águia 01 PR-EAM.

"A atuação precisa do piloto e co-piloto possibilitou a aterrissagem sem que ninguém ficasse ferido", informou a SSP-AM, em nota, na época.