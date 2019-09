Mulher procura irmão que saiu de casa para ir a hospital em Manaus

Manaus - Familiares de Aroldo Lima da Silva, de 46 anos, desaparecido desde a noite do dia 17 de agosto deste ano, procuram informações sobre o paradeiro dele. A imagem do homem foi divulgada, nesta terça-feira (3), pela Polícia Civil do Amazonas.

De acordo com a irmã dele, Adilane da Silva, a última vez em que teve notícias de Aroldo foi por volta das 22h15, quando ele havia saído da casa onde mora, situada na rua Elesbão Veloso, loteamento Mundo Novo, bairro Cidade de Deus, Zona Norte da capital, para ir a uma unidade hospitalar da cidade.

Ainda segundo a noticiante, o desaparecido possui duas cicatrizes de cirurgias, uma no punho direito e outra no abdômen, além de uma tatuagem no braço direito, descrito o nome “Arnolde”.

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops) pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os parentes do desaparecido, ligar para os números: (92) 99976-8287 ou 99486-8517.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.