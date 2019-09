Pescados e carne de caça ilegal são apreendidos na Manaus Moderna

Manaus- Equipes do Batalhão Ambiental da Polícia Militar (BPAMB), na manhã da segunda-feira, (2), efetuaram uma apreensão de pescados, quelônios e carne de caça ilegal que estavam em embarcação no Porto da Manaus Moderna, no Centro de Manaus.

A apreensão ocorreu por volta das 11h, quando foi feita abordagem via fluvial e terrestre a embarcação ancorada no Porto da Manaus Moderna , no Centro, oriunda do município de Urucará, distante 261 quilômetros em linha reta de Manaus. Nela foram encontradas diversas sacolas com pescados e carnes de animais silvestres.

Segundo os policiais militares do BPAMB, havia na balsa de nome “Vermelha” a metade de um tatu, uma paca e um porco do mato, oriundos de caça ilegal. Foi registrada ainda a descoberta de 37 quilos de pirarucu in natura (fresco), um quilo de pirarucu salgado e dois tracajás ainda vivos, embalados em roupas dentro de uma mala de viagem.

Após as devidas anotações, toda a materialidade foi apreendida, por serem produtos ilegais e apresentados na Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente (Dema), bem como foi detido e apresentado o responsável pela embarcação.

*Com informações da assessoria