Vídeo: olhe a manga! Você gosta?

Manaus- O mês de setembro é o mês da safra da manga, fruto com um alto valor nutricional. Em varias áreas da capital é possível encontrar mangueiras carregadas. Especialistas na área da alimentação afirmam que a fruta tem um alto valor nutricional, conheça também quais os tipos há na nossa região.

Os tipos

A manga, conhecida como a rainha das frutas tropicais, possui vários tipos, entre elas estão a manga espada, manga caiana, manguinha e manga rosa. O que chama atenção na fruta, além do sabor é o aroma inconfundível. O fruto é o segundo mais consumido do país, fica atrás somente da banana.

A manga é a segunda fruta mais consumida do Brasil | Foto: Reprodução

Saúde

Os nutricionistas afirmam que a manga possui um elevado valor nutricional, mas por ser taxada como uma fruta calórica, acaba sendo excluída do cardápio. A manga tem a poupa rica em fibras alimentares, Vitamina C e provitamina A. Contra doenças, combate a acidez estomacal, ajuda na purificação do sangue e é um ótimo diurético. Possui uma boa quantidade de potássio, ferro e magnésio.

Curiosidades

A manga é antiga, a fruta é originária da Índia há mais de cinco mil anos. O País hoje é o maior produtor mundial. Elas são chamadas de super frutas, mesmo que sejam muito conhecidas em todo o mundo, são consideradas exóticas em alguns países, como os Estados Unidos.

Para quem deseja fazer dieta, a manga pode ser incorporada por meio de sucos, compotas, mousses e sorvetes. Ao contrário do que muitos acreditam, a manga com leita não faz mal à saúde, a combinação é muito mais que bem vinda, pois o consumidor pode se beneficiar tanto do cálcio do leite, como o ferro existente na fruta.

A manga também causa polêmica na política, em maio a ministra da agricultura. Tereza Cristina, afirmou que no Brasil as pessoas não passam muita fome porque sempre tem mangas à disposição nas cidades.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Débora Martins/ TV Em Tempo