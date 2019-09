Hospital de Manaus amplia cirurgias cardíacas pediátrica e adulta

Manaus- Em sete meses, o número de cirurgias cardíacas pediátricas no Hospital Universitário Francisca Mendes (HUFM) já é 37,5% maior que aquele do mesmo período do ano passado. A unidade da rede estadual de saúde realizou, de janeiro a julho desde ano, 77 cirurgias cardíacas pediátricas, enquanto em 2018 foram 56 procedimentos.

Em adultos, o número de cirurgias cardíacas também aumentou. Até o dia 31 de julho, 175 pacientes passaram por cirurgia, crescimento de 8,69% em relação ao mesmo período de 2018, quando 161 cirurgias cardíacas foram realizadas.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Susam), o crescimento está relacionado à ampliação recente, pelo Governo do Estado, do número de leitos de UTI Pós-Cirúrgico na unidade. Em maio, foram implantados mais 10 leitos de UTI para pacientes pós-cirurgia (cinco adultos, três pediátricos e dois neonatais e uma nova sala cirúrgica).

“A cirurgia cardíaca é um procedimento complexo. O tempo de recuperação é longo, e a ampliação da oferta depende não só do aumento de salas cirúrgicas, mas de leitos de UTI pós-cirúrgicos, para dar rotatividade aos leitos”, explica o secretário estadual de Saúde, Rodrigo Tobias.

Equipamentos

Tobias ressalta que foi preciso que o novo governo também adquirisse equipamentos para colocar em funcionamento os leitos de UTI e a sala cirúrgica. Foram adquiridos 12 monitores, três carrinhos de anestesia, quatro ventiladores e cinco cardioversores.

Outros procedimentos

O atendimento pediátrico do HUFM também apresentou aumento na realização de cateterismo. Foram 32 procedimentos este ano, e apenas cinco no mesmo período do passado, um crescimento de 540%. “Este ano, já fizemos mais em sete meses do que em todo o ano passado, quando foram apenas 22 cateterismos pediátricos”, atesta o secretário.

Em adultos, de janeiro a julho de 2019, o hospital realizou 983 cateterismos para diagnóstico. No mesmo período de 2018 foram realizados 945. O hospital também realizou neste período, em 2019, 437 cateterismos terapêuticos (coronária e intraluminal). Em 2018, nos sete meses, foram realizados 391.