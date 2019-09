Vítimas do acidente com carreta em Manaus têm quadro estável

A carreta porta contêiner colidiu contra o carro e invadiu uma galeria de lojas na noite de ontem. | Foto: Divulgação

Manaus – É estável o quadro de saúde de dois feridos no acidente envolvendo uma carreta porta contêiner e um carro, na noite da última segunda-feira (2). A informação foi divulgada, nesta terça (3), pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam). Uma terceira pessoa, também ferida no acidente, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Fábio Borges, de 35 anos,ocupante do veículo de passeio, morreu após sofrer uma parada cardíaca durante os procedimentos de resgate das equipes de Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam). O filho de Fábio, uma criança de 2 anos e 11 meses, segundo boletim médico divulgado hoje, apresenta quadro de saúde estável.

O condutor, identificado como Brendon A., de 19 anos, está internado no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, localizado na Zona Leste de Manaus.

A Susam não divulgou informações sobre o estado de saúde do motorista da carreta, um homem de 63 anos.

O acidente

A carreta porta contêiner colidiu contra o carro e invadiu uma galeria de lojas na noite de ontem. O acidente aconteceu por volta das 19h, quando o motorista da carreta perdeu o controle do veículo, na avenida Rodrigo, no bairro Lagoa Verde, Zona Sul de Manaus.

Segundo informações de moradores próximos, o motorista do caminhão, ainda não identificado, avançou o sinal, colidiu contra o carro e depois atingiu uma galeria de lojas. Todas as vítimas ficaram presas nas ferragens.

Para atender à ocorrência, os agentes do Cbmam foram acionados para socorrer as vítimas. | Foto: Divulgação

Os policiais da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) fizeram o isolamento do perímetro do acidente e os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) auxiliaram os condutores para o tráfego seguro na região.