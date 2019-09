Prefeito apresenta estrutura do Festival Passo a Paço em Manaus

Manaus- O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, apresentou na manhã desta terça-feira (3), a estrutura montada para a realização da sexta edição do Festival Passo a Paço, um dos maiores festivais multiculturais da Amazônia, realizado todos os anos na capital do Amazonas. Durante a coletiva de imprensa, o prefeito ressaltou a magnitude da festa, realizada no Centro Histórico de Manaus.

“O Passo a Paço chega a sua sexta edição e o que começou grande ficou enorme, reunindo culinária, que para mim é a nossa maior expressão, música internacional, nacional e local, além da rica cultura do nosso belíssimo Museu da Cidade de Manaus. O Passo a Paço é uma iniciativa cultural muito expressiva e que já se tornou política pública, integrando o Calendário da Cidade”, destacou o prefeito Arthur Neto.

O prefeito falou ainda sobre o público esperado. "Ano passado conseguimos reunir mais de 50 mil pessoas. Nesta edição nós almejamos bater a meta de 70 mil pessoas no Passo a Paço, por isso resolvemos ampliar para mais um palco", declarou Arthur.

Atrações

Com atrações nacionais e internacional, além de shows inéditos de artistas locais, a sexta edição do Passo a Paço, que começa na quinta-feira (5) e se encerra no domingo (8), promete contagiar o público que comparecer ao evento com um leque musical diversificado.

Toda programação acontece no centro histórico e integra a programação de 350 anos da cidade de Manaus.



O cantor Ceelo Green, como atração internacional, 13 grandes nomes da música nacional, além de mais de 30 atrações locais se apresentarão nos três palcos do festival: Malcher, Banana e Coreto, e também no "Palco Arena", que será montado exclusivamente no domingo para o "Passinho", destinado ao público infanto-juvenil.



Uma das principais mudanças nesta edição será quanto à saída dos dois palcos principais. O público que estiver no palco Plataforma Malcher terá que sair, exlcusivamente, pela rua Visconde de Mauá, (balão vermelho no mapa) e caso deseje seguir para o palco da Banana terá que caminhar pela travessa vivaldo Lima (rua da TS Club) e entrar, novamente, na área portuária. Caso deseje voltar à praça Dom Pedro TT, deverá seguir pela rua Taqueirinha.



Já o público que for ao palco da Banana poderá sair pelo estacionamento do ponto (mesmo local de entrada, ao lado da Asya Fashion) e ainda por um novo acesso, passando pela Capitania dos Portos e terminal de cargas, saindo ao lado do mercado Adolpho Lisboa, na Manaus Moderna.

O presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Bernardo Monteiro, explicou a importância que deram na escolha das atrações e como elas foram dispostas no centro de Manaus.

Presidente da Manauscult Bernardo Monteiro | Foto: Alex Pazuello/Secom

"O mais importante disso é a construção do Passo. Cada atração tem um significado. Entender que Manaus tem gostos variados e precisam se congregar no Centro Histórico de Manaus. Nós estaremos aqui e até 23 e 24 de outubro. Inclusive para o desenvolvimento do turismo local. É um evento muito democrático, seguro. Nós queremos que a população revisite o centro histórico que tem muita coisa pra mostrar", ressaltou o Bernardo

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estarão presentes nas principais vias de acesso ao público para orientar condutores e pedestres.

Palco Plataforma Malcher e Banana



Montado às margens do rio Negro, dentro do Porto de Manaus, o palco Plataforma Malcher receberá durante os três primeiros dias do festival, a atração internacional, as nacionais e locais. Entre os quais: Ceelo Green, Ludmilla, Fagner, Emicida, Zeca Pagodinho, Liniker e os Caramelows e mais atrações.



Uma das novidades deste ano no festival é a ampliação do espaço para um novo palco, o da Banana. Localizado ao lado da Alfândega, dentro do Porto de Manaus, o palco ocupará o estacionamento do complexo portuário, com espaço mais amplo para o público, por onde passarão Roberta Miranda, Jaloo, Sidney Magal, Letrux, Baco Exu dos Blues, Guto Lima, entre outros.



Palcos Coreto e Arena



O tradicional palco Coreto (balão verde no mapa), na praça Dom Pedro II, terá atividade durante os quatros dias do evento, sendo o domingo (8), destinado à programação do "Passinho". Também, exclusivamente no domingo, estará aberto o palco Arena, montado no estacionamento do Museu da Cidade, localziado na avenida Sete de Setembro.



A feira gastronômica dos chefs do Passo a Paço continuará às margens da praça (com exceção dos foods trucks que estarão na Plataforma Malcher) e a feira criativa do Instituto Amazônia estará ao lado do Museu da Cidade, na rua Bernardo Ramos.



Já o Les Artistes Café Teatro, durante todos os dias do evento estará aberto com a exposição de bonecos Mundo Giramundo. E o Museu da Cidade de Manaus estará aberto das 16h às 21h, com última entrada às 20h20.



'Passinho'



Outra novidade da sexta edição do Festival Passo a Paço é o "Passinho", totalmente dedicado ao público infanto-juvenil. A programação, pensada no lazer e segurança de crianças e jovens, acontece no último dia do festival, no domingo (8). Neste dia, a programação cultural estará concentrada no palco Arena (estacionamento do Paço da Liberdade) e no Coreto, junto à Feira Gastronômica.



No palco Arena, a programação contará com a apresentação da Companhia de Dança Gandhicats, àss 16h30. Às 18h, Barbatuques comandará o palco. Já às 19h40, o Show da Zelda assumirá a sequência de apresentações da noite. Fechando a programação, às 21h10, a dupla de comediantes do FutParódias, que possui quase 7 milhões de inscritos no canal do YouTube com vídeos de paródias sobre futebol.



No palco do Coreto, às 16h, o grupo Di Bubuia abrirá as apresentações do palco. Em seguida, às 17h40, será a vez de Marcella Bárthollo abrilhantar o Coreto com o seu talento musical. Às 19h20, Lorenzo Fortes assumirá o palco. E às 21h, a jovem Raylla Araújo abrilhantará a noite com sua apresentação no Coreto.



Trânsito



A partir das 22h da quarta-feira (4), o Centro Histórico da cidade passará por interdições no entorno do Paço da Liberdade, antiga sede da Prefeitura de Manaus, na praça Dom Pedro II. A rua Governador Vitório estará interditada no trecho entre a rua Padre Ghisland e a Visconde de Mauá.

O motorista que seguir pela Luiz Antony em direção ao Paço da Liberdade deverá, obrigatoriamente, dobrar à esquerda na Padre Ghisland (atrás do colégio Dom Bosco), seguindo em direção à avenida Epaminondas. A partir das 18h, a interdição poderá ser ampliada para rua Luiz Antony com a Alexandre Amorim, após a avaliação de agentes de trânsito sobre a movimentação de participantes e a segurança viária.



O trânsito de veículos de passeio será permitido na avenida Epaminondas, a partir da rua Padre Ghislandi até a venida Sete de Setembro.

Estacionamento



A Prefeitura de Manaus alerta que está proibido o estacionamento na Epaminondas. Agentes de trânsito estarão na área para monitorar o trânsito e orientar os motoristas sobre desvios. Os moradores das ruas incluídas no perímetro interditado poderão acessar as residências pelas ruas Frei José dos Inocentes ou Visconde de Mauá.



A recomendação é para que motoristas estacionem nas avenidas Eduardo Ribeiro, Sete de Setembro, Lobo D'Almada, Joaquim Sarmento, Saldanha Marinho e 24 de maio.



Transporte



Durante todo o evento Passo a Paço, as linhas de transporte urbano que atendem o Centro Histórico de Manaus vão operar com frota de sábado e domingo e na quinta-feira (5) ao sábado (7) e realizarão mais duas viagens, após a meia-noite. As linhas alimentadoras dos terminais T3 (Cidade Nova), T4 (Jorge Teixeira) e T5 (São José), terão horário de atendimento estendido, de acordo com a operação das linhas troncais.



As linhas que trafegam na rua Itamaracá, a partir das 14h, farão desvio pela Rua da Instalação para acesso ao Terminal Central. O terminal das linhas 302 e 305 será transferido para avenida Floriano Peixoto nas proximidades da Bemol (em frente antigo Hotel Amazonas), a partir das 15h, nos dias da realização do evento.



Comércio ambulante



Os fiscais da Semacc vão atuar em todo o período do evento, nos três turnos, no ordenamento de ambulantes. A fiscalização contará com apoio de dois veículos para ronda ostensiva, além da presença de aproximadamente 50 fiscais.

Veja o tour virtual dos palcos do Passo a Paço:

Confira o tour virtual pelos palcos do Passo a Paço | Autor: Prefeitura de Manaus