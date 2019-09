Primeira turma indígena da UEA se formará em agroecologia

Manaus - Após quatro anos do Vestibular Especial para o Curso de Tecnologia em Agroecologia da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) destinado às comunidades indígenas de Umariaçu, localizadas em Tabatinga, a 1.108 quilômetros de Manaus, a primeira turma vai colar grau no mês de outubro, no Centro de Estudos Superiores de Tabatinga (CESTB/UEA).

A turma é composta por 32 alunos da etnia Ticuna, que utilizam os ensinamentos de sala de aula como o manejo do solo, adubação orgânica e cuidados com a floresta em seu dia a dia, aproveitando ao mesmo tempo os conhecimentos tradicionais de sua comunidade.

“A agroecologia tem um papel muito importante na academia, mas ela não sobrevive sem o conhecimento do agricultor, aquele que viveu sua vida toda no campo e teve seu conhecimento passado das antigas gerações até chegar a ele”, afirma o coordenador Fábio Bassini, ressaltando as formas de conversação entre a comunidade indígena e o curso, que tem entre seus objetivos reavivar os conhecimentos tradicionais dos alunos, por viverem em uma região de fronteira, com forte influência dos não indígenas.

Outro aspecto do curso é o estudo da geografia do território indígena de Umariaçu, ocupado pelos Ticunas, que vivem em uma região de fronteira entre Brasil e Colômbia. “Nosso objetivo é pensar como melhorar a produção, a logística ou a transformação das matérias-primas das comunidades em um produto. Existe a preocupação cultural que é o conhecimento que eles têm em relação à sua forma de produção”, complementou Fábio Bassini.

" O que esse curso tem trazido para nós são ensinamentos bons. Nós cultivamos a terra, plantamos e tem muito a ver com nossa vida. Eu e minha avó temos plantado hortaliças com adubação orgânica e adubação verde. As plantas já estão bem bonitas, resultado do que eu aprendi aqui” " Sara del Aguila, A aluna finalista do curso de agroecologia

Sobre a graduação



Foram ofertadas 40 vagas para os mais de 300 inscritos no curso, que iniciou com aulas preparatórias de Língua Portuguesa, informática e ciências naturais no segundo semestre de 2015, para que tivessem uma base acadêmica. Assim, no início de 2016 os alunos iniciaram com as disciplinas de agroecologia.

Os 32 alunos deste primeiro curso tecnológico destinado a indígenas estão inseridos em projetos de extensão que os proporcionam a prática profissional, aliado ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

