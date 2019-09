Caminhão porta contêiner colide com carro de funerária em Manaus

O acidente aconteceu na entrada do T3 na pista do sentido bairro /centro | Foto: Pablo Trindade

Manaus – Um acidente envolvendo uma carreta portal contêiner e um carro de funerária, assustou os moradores bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus, na noite desta terça-feira (3). O fato aconteceu na Avenida Noel Nutels, próximo ao Terminal 3, no sentido bairro /centro.

Segundo informações do passageiro, que estava no carro, ele e o condutor estavam indo pegar um documento, levar ao Instituto Médico Legal (IML) e pegar um corpo para embalsamar para um velório.

“Nós estávamos na faixa da direta, e quando passamos para a esquerda, não vimos o caminhão e acabamos sendo atingidos”, disse o passageiro que preferiu não se identificar.

O condutor do carro, ainda não identificado, foi socorrido pelos agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhado a um Pronto-Socorro nas proximidades.

Os agentes de trânsito e fiscais de transporte do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), estiveram no local para auxiliar os motoristas durante o tráfego na área, que ficou engarrafada devido ao acidente.

O motorista do caminhão porta contêiner, também não identificado, fez um acordo com o condutor do carro, para pagar o prejuízo, e saiu do local para melhorar o fluxo de veículos.