Agricultores de Iranduba recebem equipamentos agrícolas

Manaus- Na manhã desta terça-feira (3), o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), do Governo do Amazonas, realizou a entrega de equipamentos agrícolas no valor de R$ 542.733,50 para associações do setor primário no município de Iranduba, para agilizar escoamento e produção de agricultores.

“Esses implementos que estamos recebendo hoje vão ser de grande valia para impulsionar a nossa economia no município e para os agricultores”, disse a secretária da Associação de Desenvolvimento Comunitário Sete de Setembro, Natália Vale, sobre a entrega de equipamentos avaliados em R$ 200.000,00 para beneficiar agricultores.

Outra beneficiada foi Raimunda Mendes de 66 anos, agricultora na Associação dos Trabalhadores Rurais da Comunidade Nova Esperança (ATRCNE), que falou sobre o benefício de receber os equipamentos no valor de R$ 164.000,00. “Estamos recebendo esse lindo trator pelo esforço dos nossos administradores, vai ajudar nosso trabalho e nosso plantio”.

A Associação dos Produtores Agrícolas do Ramal do Pupunhal (Aparp) também foi beneficiada com equipamentos de R$ 178.733,50. Para a presidente da Associação, Francisca do Vale, a ação vai ajudar a agilizar na produção e distribuição dos produtos. “Vai ajudar a aumentar a produção, diminuir a dificuldade dos produtores e vai ser muito útil para escoar a produção para as feiras e carregar adubo”.

Na solenidade de entrega, estiveram presentes a secretária executiva de Assuntos Administrativos do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), Kathelen Santos; a diretora-presidente do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Estado do Amazonas (Idam), Êda Maria; o gerente do Idam do município de Iranduba, Jean Magalhães; o representante da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), Raylen Jorge; e o representante da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), Heitor Liberado.

“Eu fico muito feliz quando vejo os objetivos do Fundo de Promoção Social sendo alcançados de fato como é agora, porque o objetivo do FPS além de gerar emprego e renda, é melhorar a vida do cidadão e dar melhor qualidade de vida para quem está no campo”, concluiu a secretária executiva, Kathelen Santos.

*Com informações da assessoria