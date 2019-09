Interessados em ministrar cursos podem se cadastrar em plataforma

Manaus- A Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead) está cadastrando, pela internet, instrutores interessados em ministrar cursos e capacitações na Escola Governar. Já está disponível na Plataforma um formulário online para os interessados. Segundo a titular da Sead, Inês Carolina Simonetti, o objetivo é criar um banco de talentos.

Uma coordenadoria da Sead, a Escola Governar tem a atribuição de propiciar a formação, o aperfeiçoamento e a valorização do servidor público estadual, da capital e do interior, buscando, por meio das atividades de ensino, a melhoria e a eficiência dos serviços públicos prestados à população, com ênfase na efetiva qualidade, conforme determinação do governador Wilson Lima .

Ao acessar a plataforma da Escola Governar, o interessado deve clicar na aba cadastro de instrutores. Ele deve preencher um formulário onde informa, por exemplo, quais áreas nas quais se sente apto a ministrar atividades. Há um espaço, ainda, para colocar o link do currículo lattes.

“O cadastro é mais uma medida de transparência e acessibilidade que ampliará o banco de dados de instrutores já existente. Além disso, poderá ser compartilhado com as outras Escolas de Governo”, disse Inês Carolina. Antes do cadastro online, 139 instrutores estavam na lista de instrutores da escola.

“Os servidores que participam das nossas capacitações saem ganhando. O nível curricular sempre foi algo relevante para a secretaria. Agora, a Escola Governar terá mais opções de instrutores a serem selecionados”, disse Juliana Peixoto, coordenadora da Escola Governar.

O cadastro não importará em vínculo com a Escola Governar e tampouco obrigará a contratação. A seleção do profissional será de acordo com as demandas de capacitação da Escola Governar e a disponibilidade nas áreas pretendidas, mediante análise da formação acadêmica e da experiência profissional.

No primeiro semestre de 2019, foram ofertadas 52 atividades de capacitação por meio da Escola Governar. Nesse período, foram capacitados 2.551 servidores. Libras para Atendimento, Direito Administrativo, Contratos e Elaboração de Projetos foram alguns dos temas abordados.

