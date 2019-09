Maternidade Moura Tapajóz realiza atualização em rotinas de enfermagem

Manaus - A Maternidade Moura Tapajóz (MMT), da Prefeitura de Manaus, encerrou nesta quarta-feira (9), os primeiros dois dias de intensivas atualizações para sua equipe de enfermagem, com o objetivo de reforçar as boas práticas nas rotinas da área dentro da maternidade. O curso foi organizado pelo setor de Educação Continuada e Permanente da unidade e, nesse primeiro momento, teve como foco as rotinas de enfermagem em relação ao cuidado materno.

“Trabalhamos para qualificar constantemente nosso serviço, padronizando todas as práticas de trabalho de modo a sempre buscar um serviço de excelência para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) ”, afirmou a diretora da maternidade, Núbia Pereira da Cruz.

A atualização, que aconteceu nos horários da manhã e da noite, abordou os temas: sinais vitais, higienização das mãos, transporte de pacientes, registro de enfermagem, curativos de ferida operatória, cuidados com episiotomia, identificação dos leitos, kits para intercorrências, passagem de plantão, central de material e esterilização, dispositivos intravenosos e humanização da assistência.

Boas práticas

Segundo a enfermeira Dione Fonseca, facilitadora do curso, os temas são aparentemente simples, mas têm grande impacto nas rotinas diárias da maternidade. “Nosso objetivo é eliminar todos os vícios que ainda possam existir nos processos e garantir que os protocolos sejam realizados de forma correta e automática por todos os profissionais”, explicou.

As atualizações seguirão acontecendo nas próximas semanas. Nos dias 9, 10 e 11/9 serão abordados temas relativos às rotinas de enfermagem em relação ao cuidado neonatal. Já nos dias 23, 24 e 25, o tema será “Registro de Enfermagem”.

“Reciclagens são sempre de grande valia para toda equipe. É necessário estarmos sempre revisando as situações que fazem parte do nosso dia a dia para buscarmos fazer sempre o melhor no atendimento aos pacientes”, disse a técnica de enfermagem Fidelcina Guimarães.

*Com informações da assessoria.