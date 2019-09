Susam já pagou R$ 1 bilhão para fornecedores e prestadores de serviços

Manaus - Os fornecedores e prestadores de serviços da Secretaria de Estado da Saúde (Susam) já receberam, de janeiro a agosto de 2019, o total de R$ 1.077.287.929,27 do Governo do Amazonas. Desse montante, R$ 255.804.790,19 foram para quitar dívidas de 2018, deixadas pelo governo anterior. Somente do Hospital e Pronto Socorro da Zona Norte Delphina Aziz, a atual administração encontrou oito meses de 2018 em aberto; desses já quitou cinco meses de dívidas herdadas.

Dos mais de R$ 1 bilhão já pagos pelo Governo do Estado a fornecedores e prestadores de serviço, cerca de R$ 821 milhões foram para serviços prestados neste ano. De acordo com a Susam, a regularidade nos pagamentos segue determinação do governador Wilson Lima, que definiu como prioridade buscar o equilíbrio nas contas, para fazer frente às dívidas e déficit herdados, e manter os serviços de saúde para a população.

Hospital Delphina Aziz

De janeiro a agosto de 2019, o Governo do Amazonas pagou R$ 56.246.734,67 ao consórcio responsável pela construção e manutenção do Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, localizado na zona norte de Manaus. O valor é maior que o pago no mesmo período de 2018, que foi de R$ 53.182.351,11.

Ao assumir em 2019, o atual governo encontrou oito meses em aberto do ano de 2018 (maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro). Desses, cinco meses já foram pagos até junho deste ano. Orçada e construída no valor de R$ 2,3 bilhões, nos governos de José Melo e Omar Aziz, em 2013 e 2014, respectivamente, a obra será paga completamente apenas em 2033.

Além do pagamento pela obra, o Governo também já destinou R$ 25.354.047,00 ao Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), contratado em abril deste ano para administrar o Complexo da Zona Norte, que compreende o Hospital Delphina Aziz e a UPA Campos Sales. Com a nova administração, foram abertos novos leitos de UTI e de internação e ampliado o centro cirúrgico.

Com os investimentos, o HPS Delphina Aziz realizou, até o fim de julho 352 cirurgias no novo centro cirúrgico, ultrapassando a meta estabelecida para o período, de fazer 110 cirurgias por mês.

