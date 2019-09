Concurso oferece 750 bolsas em cursos de pós-graduação em Manaus

A seleção dos novos alunos acontece por meio de prova, nos dias 13 ou 14 de setembro | Foto: Divulgação

Manaus - A Leanorte Pós-Graduação está com inscrições abertas, até o próximo dia 10 de setembro, para o concurso de bolsas de pós-graduação integrais e parciais, em 15 cursos na área de saúde. No total, 750 bolsas serão ofertadas no processo seletivo da instituição.

Inscrições gratuitas

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site www.leanorte.com ou presencialmente, na sede da instituição, localizada na rua Rio Madeira, nº 444, Vieiralves, Zona Centro-Sul. O edital completo está no site.

De acordo com o diretor-geral da Leanorte, Levi Guimarães, a instituição está quatro anos em Manaus e oferece anualmente concursos de bolsas de pós-graduação. “O concurso já é uma ação nossa anual, mas inicialmente só era voltado para os cursos de gestão e educação. Agora decidimos colocar no nosso portfólio e também no calendário os cursos de saúde”, conta.

Com bolsas que vão de 40% a 100%, este será o primeiro processo seletivo na área de saúde, voltado para os 15 novos cursos da instituição:

Nutrição Clínica e Metabólica, Nutrição Materno-Infantil, Educação Física Adaptada e Saúde, Body Design e Performance, Fisioterapia Dermato-Funcional, Fisioterapia Traumato-Ortopédica, Fisioterapia Neurofuncional, Enfermagem do Trabalho e Saúde do Trabalhador, Enfermagem em Uroginecologia e Obstétrica, Enfermagem em Unidade e Terapia Intensiva, Saúde Indígena, Saúde Coletiva, Psicologia Forense e Jurídica, Psicologia Clínica e Psicologia Organizacional.

Seleção de alunos

A seleção dos novos alunos acontece por meio de prova, nos dias 13 ou 14 de setembro (a ser escolhido pelo candidato), na sede da Leanorte. Conforme a coordenadora acadêmica da instituição, Rachel Galli, a prova será constituída por 20 questões objetivas de múltipla escolha, sendo 5 de português, 5 de matemática, 5 de conhecimentos gerais e 5 de conhecimentos específicos. “No dia da inscrição o aluno opta pela data em que quer realizar a prova, no dia 13 ou no dia 14 de setembro. No dia da prova, o candidato deve levar um quilo de alimento não perecível (exceto sal)”, explica Galli.

As doações serão destinadas à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) em Manaus.

A divulgação do gabarito oficial, bem como o resultado estarão disponíveis no dia 16 de setembro, a partir das 12h, no site e na sede da instituição.

Sobre a Leanorte

A Leanorte Pós-Graduação é uma empresa especializada em cursos de pós-graduação e cursos livres nas áreas de educação, gestão, direito e saúde, presenciais e on-line, e tem por objetivo formar cidadãos por meio de um ensino de excelência