Jovem desaparece ao sair de casa para jogar futebol em Manaus

Manaus - O jovem Alexandre Bandeira Franco, 18 anos, está desaparecido desde a última segunda-feira (2), quando saiu para jogar futebol na quadra da Vila Mamão, no bairro São Francisco, na Zona Sul de Manaus.

De acordo Ana Cris, mãe de Alexandre, já foi feito o Boletim de Ocorrência (BO), busca em delegacias, hospitais, no Instituto Médico Legal (IML) e também com colegas do jovem, mas ninguém sabe do paradeiro dele pela cidade.

“Ele saiu de casa, por volta de 16h, para jogar na quadra, voltou para casa, pois não tinha ninguém jogando e ao sair de novo desapareceu”, disse.

Informações sobre o paradeiro de Alexandre Bandeira podem ser repassados para o telefone 98434-8900.