Passo a Paço terá limpeza das ruas e coleta seletiva todas a noites

Os agentes atuarão durante os quatro dias de festival | Foto: Divulgação / Manauscult

Manaus - A programação de limpeza é mais uma atração do Festival Passo a Paço 2019 da Prefeitura de Manaus, organizado pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), que ocorre nestes próximos quatro dias no centro histórico. Coleta seletiva durante o evento e mutirão de limpeza após os dias de festa já estão previstos e serão coordenados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp).

Para manter o local limpo e preparado para a movimentação de mais de 300 mil pessoas pelo Centro, a Semulsp terá mais de cem agentes atuando no serviço de limpeza das ruas, após o término de cada dia de evento. Um carro-pipa também fará a lavagem das vias e do espaço destacado para o festival.

Durante os dias de festa, grupos de catadores também farão a sua parte e retirarão do evento materiais que possam ser reaproveitados, como plásticos, embalagens, papelão, latinhas, entre outros produtos.

A expectativa é ultrapassar o volume coletado em 2018 no evento. No ano passado, o serviço foi realizado em parceria com os grupos Aliança e Recicla Manaus, contando com o trabalho de 20 profissionais catadores

Em 2018, as equipes coletaram 213 quilos de garrafas PET; 91 quilos de latinhas de alumínio; 11 quilos de plástico e 43 quilos de papelão.



*Com informações da assessoria