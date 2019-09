Parque Sumaúma é opção de lazer na Semana da Pátria

O Parque Estadual Sumaúma funcionará durante o feriado prolongado de Dia da Amazônia e Semana da Pátria, dos dias 5 a 8 de setembro | Foto: Ricardo Oliveira/ Sema

Manaus - O Parque Estadual Sumaúma funcionará durante o feriado prolongado de Dia da Amazônia e Semana da Pátria, dos dias 5 a 8 de setembro, oferecendo uma opção de lazer e convivência com a natureza em meio à área urbana. Localizado na Cidade Nova, zona norte de Manaus, o parque é a única Unidade de Conservação (UC) estadual em área urbana, com uma área de 51 hectares de floresta conservada que abriga espécies em risco como o sauim-de-coleira, animal símbolo da capital amazonense.

O parque estará de portas abertas para a população das 8h às 16h. O espaço conta com parquinho infantil, trilhas interpretativas na área de floresta e academia ao ar livre. Há também uma trilha pavimentada para a prática de atividades físicas.

“Neste feriado de 5 de setembro comemoramos a Elevação do Amazonas à Categoria de Província, mas também o Dia da Amazônia, e por isso o parque é uma ótima opção para celebrar este dia. Aqui as pessoas podem ter esta experiência de contato com a natureza amazônica sem precisar ir muito longe de casa, ensinando às futuras gerações a importância de cuidar da nossa Amazônia”, destacou o gestor do Parque Sumaúma, André Passos.

Para as trilhas interpretativas na floresta, é recomendado o uso de sapatos fechados (tênis ou bota), protetor solar e roupas frescas e confortáveis, como as usadas para prática de exercício. Os visitantes devem também levar garrafa ou copo, evitando o uso de plástico, e atentar para o descarte correto dos resíduos na área comum do parque, que conta com lixeiras.

A entrada no Parque é gratuita e ocorre pelo acesso pela avenida Bacuri, s/nº, Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Recesso

Após o feriado prolongado, o parque fechará na segunda (9) e terça-feira (10) para manutenção e recesso das equipes. O espaço volta a funcionar na quarta-feira (11), com programação normal.

