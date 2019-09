Wilson Lima ressalta importância do dia 5 de setembro para o AM

Manaus - Uma cerimônia tradicional, realizada no Palácio Rio Negro, na manhã desta quinta-feira (5), no Centro da capital, lembrou os 169 anos da Elevação do Amazonas à categoria de Província. No local, o governador do Amazonas, Wilson Lima, recebeu os cumprimentos do Corpo Consular, formado por representantes de 17 países das Américas, Europa e da Ásia, que possuem consulados no estado.

“Hoje é uma data muito importante, porque estamos comemorando a independência política do Estado do Amazonas. Ela é importante de ser lembrada em respeito àquelas pessoas que lutaram para que nós pudéssemos chegar aonde chegamos, e estamos trabalhando para que o Amazonas, que o Brasil continue com sua soberania", destacou Lima.

Ainda segundo o governador, receber cônsules de países que se fazem representados no Amazonas é muito simbólico nesse momento, porque faz parte do processo de construção com países vizinhos.

"São países que ajudaram e ajudam a construir essa nossa questão cultural, nos ajudam nesse processo econômico, como é o caso das empresas instaladas no Distrito Industrial, e nos ajudam também nesse fortalecimento em defesa da Amazônia, como é o caso da Alemanha, com o KfW, banco de fomento alemão que tem investimentos aqui no Amazonas e também é um dos financiadores do Fundo Amazônia”, afirmou o governador.



O evento também reuniu autoridades políticas, do Judiciário e das Forças Armadas – Marinha, Exército e Aeronáutica. Durante a solenidade, o governador Wilson Lima destacou que o Amazonas, que no passado conquistou sua independência, vive um novo momento.

“O que nós queremos é que o Amazonas se torne ainda mais independente e se desenvolva com igualdade social. Quando nós assumimos este governo, encontramos muitos problemas, que são de conhecimento de todos, e nós estávamos cientes do cenário. Arregaçamos as mangas, e desde então não temos ficado um dia sequer sem trabalhar. As dificuldades orçamentárias são muitas, assim como enfrentam outros estados, mas nós tomamos decisões administrativas importantes, estamos reorganizando o Governo e priorizando os investimentos”, disse ele.

A solenidade foi aberta pelo decano, o cônsul-geral da Colômbia, José Gilberto Rojas Florez. Em seguida o governador deus boas-vindas às autoridades e falou sobre a importância do dia 5 de setembro, que também é dia da Amazônia.

“Não há momento melhor para refletirmos sobre o quanto o Amazonas tem contribuído para preservação da Floresta Amazônica. Temos 97% da nossa floresta de pé e vamos continuar lutando para que assim permaneça, mas com redução da pobreza e desenvolvimento econômico e social”, disse Wilson Lima, que em seguida convidou os participantes da cerimônia para o tradicional brinde no Palácio Rio Negro.

Desfile Cívico

Durante a tarde, às 17h, o governador Wilson Lima participa do desfile escolar no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho – Sambódromo, que vai reunir 15 mil estudantes de escolas públicas do Amazonas, além de representantes de entidades como Abrigo Moacyr Alves, Federação/Apae – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, Legião da Boa Vontade (LBV), Banda Fanfarra do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam) e Orquestra de Repertório Popular do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro.

*Com informações da Assessoria de Comunicação