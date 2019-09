Vídeo: de jornal impresso à era digital: 32 anos do Amazonas EM TEMPO

Manaus - Desde o dia 6 de setembro de 1987 nossa maior missão é garantir que a população esteja sempre bem informada sobre o que acontece no Amazonas e no mundo. O jornal EM TEMPO foi o primeiro produto do grupo, que hoje conta com o tabloide AGORA, o Portal e a WEB TV. Neste aniversário de 32 anos de atuação, nosso olhar é apenas para o futuro.

" O Em Tempo veio sob o signo da modernidade e da renovação. Quando o Em Tempo chegou, veio com uma feição gráfica moderna, projeto assinado pelo designer Tide Hellmeister, o mesmo que fez o Jornal da Tarde, de São Paulo, que era um dos jornais mais bonitos do país. " Mário Adolfo, diretor-chefe da redação do EM TEMPO., 32 anos do Em Tempo

O empresário Otávio Raman Neves, presidente do EM Tempo | Foto: Fernando Coelho Jr

O EM TEMPO foi o primeiro do Amazonas a lançar um caderno exclusivo de economia e outro de cultura. Antes, estes tipos de conteúdos, eram publicados em Cidades. "Diziam que era um 'jornal para inglês, que circula na aldeia', ironizando o fato de que realmente era muito sofisticado", conta Mário.



Mario Adolfo, diretor-chefe do Em Tempo | Foto: Lucas Silva

A primeira edição continha quatro cadernos com 16 páginas: capa, editorial, Política, Economia, Internacional, Cidades, Esportes e Cultura. Fomos os primeiros a lançar uma diagramação leve, explorando os espaços em branco para destacar a ilustração. Também fomos o primeiro a sair todo colorido, enquanto os outros jornais saíam coloridos apenas na capa.



Idealizado pelo empresário Marcílio Junqueira e pela jornalista Hermengarda Junqueira, e tendo como editor o jornalista Cláudio Honorato, que viera do Correio Braziliense, o Amazonas Em Tempo conquistou aos poucos o seu espaço. Tinha como lema mostrar a todos os lados da notícia, por meio de um jornalismo imparcial e compromissado com a verdade.

Nossa credibilidade foi construída à base de muito respeito pelo leitor. Quando nascemos, nosso lema era sempre publicar os dois lados da história, um contraponto à prática jornalística da época.



O time de profissionais que faziam parte da nossa redação tinha grandes nomes do jornalismo. Isso porque à época em que foi criado, uma redação inteira havia deixado um outro jornal, por conta de greve por piso salarial. Entre eles, nomes como Mário Monteiro, Paulo Castro, Mário Adolfo, Sérgio Bartholo, Margareth Queiroz, Jacira Oliveira, Inácia Oliveira e Carlos Dias. Um grupo que fez história na cidade.

"O EM TEMPO sempre foi uma grande escola"

Os profissionais são uma das coisas mais bonitas sobre nós. "Muitas pessoas chegaram aqui como estudantes e saíram como grandes profissionais. Esse Em Tempo é uma escola de jornalistas, as pessoas se formam aqui dentro", confirma Mário Adolfo.

Um destes profissionais é o editor de Economia e Meio Ambiente, Emerson Quaresma . "A minha primeira escola de redação profissional foi no Em Tempo, em 2005, quando comecei trabalhando com a equipe de Cidades". Após um período afastado, se dedicando em outros projetos, o jornalista foi convidado, no início de 2014, a voltar para o jornal como repórter e subeditor de economia.

" O Amazonas Em Tempo sempre foi uma grande escola para novos jornalistas que estão chegando no mercado de trabalho, e é uma coisa que se repete não apenas comigo, mas com uma centena de outros colegas que fizeram sucesso em outros cenários. " Emerson Quaresma, editor de Economia e Meio Ambiente, 32 anos do EM TEMPO

O conhecimento adquirido na casa foi uma divisor águas para o editor, que teve sua concepção social sobre a profissão completamente ampliada. O que lhe rendeu por dois anos seguidos, o Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Trabalho (MPT). Uma conquista que ele divide com todos os colegas.

" Numa outra época, os grandes jornais não queriam pegar jornalistas recém-saídos da faculdade, mas aqui sempre pegou e sempre fez esse trabalho de educação, de vivência em relação ao ser jornalista, ser repórter, ser captador de informação. " Emerson Quaresma, editor de Economia e Meio Ambiente, 32 anos do Em Tempo

O auxiliar de serviços gerais Jorge Silva é nosso profissional mais antigo. Seus 32 anos de casa lhe renderam muitas histórias. Uma delas é a de quando ele morou na nossa estrutura por um período de seis meses. "Eu passo mais tempo aqui do que em casa, eu considero esse lugar mais minha casa do que minha própria casa", compartilha.



"O jornal foi um pai e uma mãe para mim. A minha casa eu consegui graças a este jornal, já faz parte da minha história", conta. Em 2017, ele recebeu uma homenagem na Assembleia Legislativa com medalha de honra ao mérito, por ser o funcionário mais antigo do jornal. "Eu adoro trabalhar aqui, adoro o que eu faço e se pudesse voltar atrás, faria tudo de novo

Kleuton 'o Batata', diagramador do Em Tempo | Foto: Lucas Silva

Kleuton Alves, conhecido na redação como Batata, começou como encadernador e hoje é um dos diagramadores do jornal. Funcionário há oito anos, ele conta que o Em Tempo teve um grande progresso desde o período de sua entrada.



" "Hoje em dia a gente enxerga um jornal mais limpo, com textos e imagens bem trabalhados. A informação vem sendo bem passada de forma escrita e visual. Quando eu vejo o sorriso do editor, percebo que aquele trabalho foi bem feito e o leitor irá gostar. Espero que o jornal tenha muito anos pela frente, se reinventando sempre. " Kleuton Alves, diagramador do EM TEMPO, 32 anos do EM TEMPO

Novos projetos



Em maio de 2007, o Grupo Raman Neves de Comunicação - que também é dono da TV Em Tempo e da Rádio Nativa - se lançou no mundo do jornalismo digital, criando o Portal Em Tempo. A mais nova aposta é a WEB TV, idealizada pelo diretor geral, Otávio Junior, um grande entusiasta do mundo online.

Gláucia Chair, editora-executiva do Portal Em Tempo | Foto: Lucas Silva

A nova forma de difusão de informação só vem para agregar à todo o grupo. Gláucia Chair, editora executiva do Portal, explica que o vídeo dá um valor muito grande ao conteúdo de internet, por isso, o foco a partir de agora será focar ainda mais nisto.

" Nós temos a meta de ser o portal número um em referência de conteúdo, não só em quantidade de acessos. Nosso objetivo é que quando você pensar sobre Amazonas e Amazônia, você se lembre do Em Tempo. " Gláucia Chair, editora-executiva do Portal EM TEMPO, 32 anos do EM Tempo

