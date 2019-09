Abrigo Moacyr Alves entrega cadeiras de rodas em cidade do Amazonas

Abrigo Moacyr Alves realizou a entrega para cadastrados do Projeto Cadeira de Rodas em São Gabriel da Cachoeira | Foto: Divulgação

A 852 Km de Manaus, Alto Rio Negro, na região conhecida como Cabeça do Cachorro, município de São Gabriel da Cachoeira (AM), a equipe de fisioterapia do Abrigo Moacyr Alves realizou a entrega para cadastrados do Projeto Cadeira de Rodas realizado em parceria com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

Desta vez, os contemplados foram indígenas da etnia tukano que agradeceram ao projeto pela doação e ressaltaram a importância do projeto.

Para a indígena Lucila Arcanjo Sebastião Marcos, de 83 anos, a doação ajudará na sua locomoção. “Estou muito feliz e satisfeita. Agora vou conseguir passear na rua e agradeço muito a esse projeto. Sempre vou me lembrar desse dia”, afirmou.

O atendimento está sendo feito mediante somente por agendamento. Ou seja, como as cadeiras são devidamente ajustadas, feita sob medida para cada paciente, o setor de fisioterapia do Abrigo Moacyr Alves está entrando em contato com os pacientes cujas cadeiras já se encontram, em Manaus, para vir até a instituição, finalizar o cadastro e receber a cadeira.

Já foram entregues 285 cadeiras de rodas que fazem parte do primeiro lote. O segundo lote com mais 300 cadeiras serão entregues até o final deste ano. Ao todo, 600 cadeiras foram disponibilizadas pelo projeto.

Ressalta-se da importância dos pacientes abaixo que ainda não compareceram para receber as suas cadeiras, entrar em contato com o setor de fisioterapia do Abrigo Moacyr Alves.

Pacientes

O projeto ‘Cadeira de Rodas’ é uma iniciativa global desenvolvida pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e tem o propósito de melhorar a mobilidade, a saúde, as oportunidades educacionais e econômicas das pessoas com deficiências físicas.

A coordenação do projeto escolhe organizações locais que sejam pontos de referência para a distribuição das cadeiras de rodas, após a devida seleção. Em Manaus, a instituição escolhida foi o Abrigo Moacyr Alves, instituição referência, no cuidado da pessoa com deficiência. Cerca de 600 cadeiras serão disponibilizadas para doação em 2019.