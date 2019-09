Mulher morre após ser esmagada por caminhão em Careiro da Várzea

Careiro - Uma mulher, identificada como Maria Auxiliadora Nogueira, de 54 anos, morreu, após ser atropelada por um caminhão Start 160, no Porto do município de Careiro da Várzea (a 26 quilômetros de Manaus). Conforme o sargento Teles, do 3º Pelotão da Polícia Militar do Município, o acidente ocorreu por volta das 7h30 desta sexta-feira (6), enquanto a dona de casa atravessava a rua.

O policial afirmou que a mulher morreu no local e o corpo dela foi encaminhado pela Polícia Civil ao Instituto Médico Legal (IML) em Manaus. Ele disse, ainda, que o condutor do veículo foi identificado como Manoel Espínola da Silva, de 54 anos, que reside no município de Careiro Castanho (localizado a 102 quilômetros da capital).

“O condutor foi levado para o 34º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e, por se tratar de um acidente de trânsito, deve pagar a fiança para ser liberado”, disse o sargento, acrescentando que a vítima morava no quilômetro 13, da BR-319, na Comunidade São Francisco de Assis.



Conforme o sargento Teles, do 3º Pelotão da Polícia Militar do Município, o acidente ocorreu por volta das 7h30 desta sexta-feira (6) | Foto: Reprodução