Vídeo: família procura por motorista de app desaparecido em Manaus

Manaus – O motorista de aplicativo Higson Cavalcante Ramos, de 49 anos, desapareceu por volta das 20h da última terça-feira (3), em Manaus. Conforme um post compartilhado nas redes sociais, o carro foi encontrado no bairro Monte das Oliveiras, situado na Zona Norte de Manaus, mas Higson permanece sem paradeiro.



Um condutor afirmou que desde 8h desta sexta-feira (6), cerca de 50 condutores estiveram no ramal, em conjunto com a Polícia Militar para auxiliar nas buscas | Foto: Reprodução

Conforme outro motorista de aplicativo, no GPS do veículo de Higson, a última localização foi registrada no ramal do Brasileirinho, Zona Leste. Ele afirmou que desde as 8h desta sexta-feira (6), aproximadamente 50 condutores estiveram no ramal, em conjunto com a Polícia Militar para auxiliar nas buscas. "Estamos aqui em busca do paradeiro dele, junto com os policiais que estão com um canil, dentro da mata", frisou o condutor.



Familiares afirmaram que já procuraram Higson no Instituto Médico Legal (IML) e em hospitais da capital, mas as buscas não foram sucedidas. Quem souber o paradeiro do condutor, pode entrar em contato por meio do (92) 99191-1241.

