Vídeo: moradores reclamam de banheiros interditados no SPA da Compensa

Manaus - As reformas nos banheiros do SPA Joventina Dias, situada na Rua T 6, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, têm sido motivo de reclamação de pacientes e moradores. Os servidores da unidade de saúde afirmam que as obras iniciaram há três semanas, mas, conforme usuários dos serviços básicos de saúde, os banheiros estão em obras há quatro meses e sem previsão de retorno.

O comerciante Francisco Eulálio, que mora em frente ao SPA, afirmou que muitos pacientes procuram o estabelecimento dele para utilizar o banheiro. "As pessoas reclamam que os banheiros estão sempre trancados. A situação é crítica, principalmente para as mulheres. Alguns dizem que fecharam por levarem os pertences do banheiro, mas nunca presenciei isso", disse o morador

O presidente da Associação dos Moradores da Compensa (AMC), Alexandre Silva, disse que o banheiro foi interditado por conta de vandalismos. “Os banheiros estão fechados, não por culpa da direção. Os vândalos levam objetos. Os pacientes precisam acessar outro banheiro, que fica na parte interna do SPA, quando são autorizados pelos guardas”, frisou Alexandre.

O SPA Joventina Dias faz parte das quatro unidades de saúde do Estado, situadas no bairro Compensa. Conforme a Secretaria de Estado de Saúde (Susam), o SPA atende diariamente de 500 a 600 pessoas.

A direção do SPA disse ao Em Tempo que os banheiros do local estão funcionando normalmente. "Ficou parado por uns 20 dias apenas para reparos necessários, mas já estão funcionando para todos os pacientes que precisem utilizá-los", disse a direção em nota.

