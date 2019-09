Vídeo: incêndio em vegetação assusta moradores da Zona Leste de Manaus

Manaus - Um incêndio em vegetação deixou os moradores da comunidade Grande Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus, assustados na tarde desta sexta-feira (6).

A área do sinistro é conhecida como "Buracão", de acesso pela rua Perimetral. Não há informações sobre as causas do incêndio.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foram acionadas para atender a ocorrência, por volta das 15h30. A equipe está no combate das chamas. O local é difícil acesso.

Ainda conforme o Corpo Bombeiros, não houve registro de vítimas ou residências atingidas.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Débora Martins/ TV Em Tempo