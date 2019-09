Maués: terra do guaraná no Amazonas é destaque turístico

Orla da cidade de Maués, no Amazonas | Foto: Divulgação

Marcada pelo conflito tribal entre as etnias Mundurucu e Mawé no Século 17, o município de Maués (a 267 quilômetros de Manaus) é um dos destinos turísticos amazonenses com belezas naturais e culturais mais encantadores do Amazonas.

Conhecida como a “Terra do Guaraná”, Maués é uma das maiores produtoras de guaraná do país e tem um dos povos mais longevos do Brasil. Sem sombra de dúvidas, as terras maueenses são um grande atrativo para o turista que ama a natureza.

A ciência busca entender a longevidade do povo de Maués. Seria o guaraná? | Foto: Thiago Monteiro

Terras da Mundurucânia

A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) percorreu alguns dos encantos das terras da Mundurucânia na semana em que o Departamento de Regulação e Fiscalização realizou uma ação de orientação juntos aos prestadores de serviços turísticos.

Da pesca esportiva ao turismo de aventura, Maués caminha para se consolidar no setor. Entre os encantos que o visitante se depara é o belo rio Maués-Açu, que no período de setembro a março, em que o rio baixa, as lindas praias surgem, emoldurando um cenário que pode ser batizado como “Caribe Amazonense”.

Um dos encantos de Maués é o belo rio Maués-Açu | Foto: Thiago Monteiro

As praias da Maresia e Antártica concentram quase 2,5 quilômetros de balneário, em uma água límpida e transparente. As duas opções são os principais atrativos naturais de Maués. “O turista que vir, se depara com esse paraíso e vai dispor de toda uma infraestrutura com rede hoteleira, restaurantes, segurança. O turista será muito bem recebido e muito bem tratado com a energia desse povo maravilhoso”, comentou Helena Doce, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Ilha de Vera Cruz

Com um sítio arqueológico, onde os primeiros estudos apontam para artefatos com mais de 400 anos, a Ilha ou Costa da Vera Cruz é o atrativo em zona rural mais belo de Maués. Em frente da sede do município, a cerca de 10 minutos de voadeira, a ilha é marcada de praias, igapós, e um povo simples hospitaleiro que mantém a tradição cultural e religiosa viva.

O local é uma das paradas para o turista que desembarca no município. Há restaurante que oferece comida regional, e as belas praias que se emaranham ao cenário verde da ilha.

“A ilha da Vera Cruz é encantadora, misteriosa, de paz. Aqui, você vai desfrutar de um local seguro, de uma praia com água limpa, e ainda poder saborear uma iguaria regional deliciosa. E tudo isso a dez minutos de lancha, na frente da cidade”, declarou o empresário Esteves Belmiros, proprietário de um restaurante na ilha, cadastrado no Cadastur.

As praias da Maresia e Antártica concentram quase 2,5 quilômetros de balneário, em uma água límpida e transparente. | Foto: Divulgação

Energia do guaraná



O arquiteto gaúcho Silvio Proença, 59, virou filho de Maués e personalidade do município depois de popularizar a batida do guaraná na cidade. O guaraná é Patrimônio Cultural do Estado. Há 20 anos em terras maueenses, o Barão do Guaraná, como é conhecido, inventou a bebida “Turbinado”, que energiza os turistas e moradores com muita virilidade e disposição. O “PUB” de sua propriedade virou um atrativo turístico para quem quer se energizar com o sabor da natureza.

“Quando eu vim pela primeira vez aqui, me encantei com a ilha da Vera Cruz. Que paraíso, que lugar lindo. Inclusive, morei durante oito mês lá. E durante esse período, eu vi que os moradores tinham o costume de consumir o guaraná, onde alcançavam mais disposição. Vi idosos acima dos 90 anos trabalhando ainda. E tive a ideia de aprimorar o guaraná batido em uma bebida rica de energia”, explicou o empresário.

Casado com uma maueense, Proença se especializou no fruto energético e percorreu o mundo divulgando a bebida turbinada. Do guaraná nasceram os derivados do fruto, como o chá, o licor, a limonada a base de guaraná, e tantas outras iguarias feitas pelo Barão do Guaraná.

“Essa terra é mágica, é linda por natureza. Lembro-me que há 20 anos, eu via o caboclo da região consumindo o guaraná, mas o turista não tinha isso à disposição. Nós compartilhamos o guaraná para todo mundo, hoje, o Turbinado, que é patenteado por mim, popularizou na cidade. A gente vê as pessoas felizes na cidade, os interiores são todos parecidos, mas aqui é diferente. E esse diferencial, essa energia, vêm do guaraná”, disse o empresário.

Na última segunda-feira (02/09), foi inaugurada a primeira agência de turismo, cadastrada no Cadastur, do município. | Foto: Divulgação

Primeira agência

Na última segunda-feira (02/09), foi inaugurada a primeira agência de turismo, cadastrada no Cadastur, do município. O empresário Ilson Rogerio, da RogerTur, incluiu o destino nos pacotes de viagens comercializados pelo empreendimento. “Nós, inicialmente, vamos intensificar a ida de turista para o Festival de Guaraná, previsto para os dias 28, 29 e 30 de novembro, e incluir um roteiro com o turismo de praia, ecoturismo, entre outros segmentos da linda Maués”, declarou o empreendedor.

Atrativos turísticos e culturais

Conforme levantamento da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Maués, segue a lista dos atrativos maueenses:

Cachoeiras do Amana/Parauari; Reserva de Desenvolvimento Sustentável Lago Grande; Pesca Esportiva; Praias; Sítios Arqueológicos; Ilha da Conversa; Reservas Indígenas; Encontro das Águas, Comunidade São Francisco do Pupunhal; Rio Jacundá; Trilhas; Turismo de Base Comunitária; Observação de Botos; Artesanato indígenas, Festas Religiosas; Danças Regionais; Luzéia – Pesca do Bambu; Artesanato em Guaraná; Cultura do Guaraná; obelisco da Praça Coronel João Verçosa, entre outros atrativos.

Como chegar

Para chegar a Maués, o visitante tem as opções aérea e fluvial, sendo de barco, lancha ajato ou avião. A distância para Manaus é de 267 quilômetros em linha reta. Em avião, o tempo de viagem fica em aproximadamente uma hora, e cerca de 16 a 18 horas de barco-recreio.