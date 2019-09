Manaus receberá Seminário sobre direitos militar e humanos

Tribunal de Justiça do Amazonas | Foto: Mario Oliveira

Manaus - Os direitos Militar e Humanos serão tema de um seminário internacional que vai acontecer em Manaus nos dias 9, 10 e 11 de outubro, com a participação de seis países – Brasil, Colômbia, Peru, México, Portugal e Espanha. De acordo com o Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), qualquer pessoa pode participar.

Inscrições gratuitas

As inscrições são gratuitas e já estão abertas no portal da Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam), que é parceira do Superior Tribunal Militar (STM) na realização do evento.

O evento terá uma abertura oficial na capital federal no dia 7 de outubro. A cerimônia ocorrerá no auditório General de Exército Marcello Rufino dos Santos – Estado Maior do Exército, Setor Militar Urbano, a partir das 9h30. E prosseguirá em Manaus nos dias 9, 10 e 11 de outubro, com programação pela manhã e à tarde, no auditório do Centro Administrativo Desembargador José Jesus Ferreira Lopes, prédio anexo à Sede do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), localizado na avenida André Araújo, bairro do Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

Nos dois primeiros dias na capital amazonense haverá atividades a partir das 9h até 12h e, à tarde, das 14h às 18h. No último dia - 11 -, os trabalhos serão encerrados por volta das 12h.

Grandes juristas; pesquisadores e militares brasileiros, espanhóis, colombianos, mexicanos, portugueses e peruanos vão debater sobre os mais variados temas - desde o ''Distanciamento entre a realidade e a proteção normativa em matéria de Direitos Humanos no Brasil''; ''Atuação dos Poderes e Projeção das Forças Armadas''; ''Dimensão Moral do Direito'' até ''A utilização das Forças Armadas na segurança pública e os direitos humanos''; entre outros assuntos.

Como se inscrever

As pessoas interessadas em participar do evento, devem se inscrever na página da Escola da Magistratura, clicando no ícone Ambiente Virtual de Aprendizagem e, em seguida, no banner do evento. Os certificados, de 24 horas/aula de atividades complementares, serão disponibilizados no mesmo ambiente virtual.