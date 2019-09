Prefeitura realiza Mutirão de Renegociação de Dívidas no Procon Manaus

Manaus - Um grande Mutirão de Conciliação e Renegociação de Dívidas vai ser realizado, nos dias 11 e 12 de setembropara ajudar os consumidores a quitarem seus débitos e solucionarem problemas junto às concessionárias Amazonas Energia, Águas de Manaus e Claro/Net. A data é alusiva ao aniversário de 29 anos do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Organizado pela Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor e Ouvidoria (Semdec), por meio do Procon Manaus, o mutirão tem o objetivo de ajudar os consumidores a quitarem seus débitos e solucionarem problemas junto às concessionárias Amazonas Energia, Águas de Manaus e Claro/NET.



“Vai ser uma ótima oportunidade para a população resolver qualquer problema relacionado a essas concessionárias. Assim vamos diminuir o número de reclamações que são abertas todos os dias contra essas empresas junto ao Procon Manaus”, disse o Secretário da Semdec, Rodrigo Guedes.

O foco principal é a negociação de dívidas para que a população quite os débitos de energia, água e telefone. Assim, muitos cidadãos vão poder ter o nome retirado de serviços de proteção ao crédito como o SPC e o Serasa. Segundo Guedes, toda a secretaria vai estar mobilizada para atender os consumidores e realizar as conciliações. “O mutirão só vai terminar quando a última pessoa for atendida. Queremos que o índice de acordos seja o mais alto possível”, afirmou.



A Águas de Manaus e a Eletrobras Amazonas Energia vão oferecer oportunidades como a eliminação de juros e multas por impontualidade de pagamento de acordo com cada caso, a inclusão da tarifa social aos consumidores que atenderem os critérios exigidos e a disponibilização de máquinas de débito e crédito para o pagamento ou parcelamento das dívidas dependendo da análise da situação de cada cliente. Durante os dois dias da ação, a Claro vai oferecer acesso à internet via wi-fi gratuito na velocidade de 120 Mega para quem estiver esperando atendimento.

O Mutirão de Conciliação e Negociação de Dívidas vai ser realizado na sede do Procon Manaus, na Rua Afonso Pena, 38, Praça 14 de Janeiro, zona sul da capital, de 8h às 14h.

*Com informações da assessoria