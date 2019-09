Sejusc realiza palestras e rodas de conversa sobre suicídio

por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) realizará palestras e rodas de conversa para diferentes públicos | Foto: Divulgação/Sejusc

Manaus - Em alusão ao Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, fixado no dia 10 de setembro , a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) realizará palestras e rodas de conversa para diferentes públicos.

Ao longo do mês, as atividades serão direcionadas ao público LGBT, crianças e adolescentes, refugiados alocados em abrigos, além de parcerias com movimentos sociais e instituições. A campanha também se estende a materiais informativos que serão publicados nas redes sociais do órgão, em @sejuscam.

No dia 10, a Sejusc participará de uma roda de conversa na Casa Criativa Vila Vagalume, localizada na Rua Fernão Dias Paes Leme, no bairro Dom Pedro, onde psicólogos do órgão falarão sobre os possíveis sinais e formas de prevenção ao suicídio. A programação é aberta ao público e começará a partir das 20h.

No dia 12, as ações serão realizadas em abrigos de refugiados venezuelanos indígenas e não-indígenas alocados nos abrigos da capital. O tema abordado será "Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio", nos abrigos dos bairros Alfredo Nascimento e Coroado.

Já no dia 18, a Sejusc participará da campanha “Abraço em Defesa da Vida”, da Defensoria Pública do Amazonas (DPE/AM). Na ocasião, será realizada uma mobilização com material informativo no Largo de São Sebastião, Centro, às 17h. Durante a mobilização no Largo de São Sebastião, o Teatro Amazonas será iluminado em tom de amarelo, alertando para a necessidade de a sociedade abraçar a causa.

O público LGBT também contará com uma roda de conversa sobre o tema no dia 23 a partir das 9h, no auditório da Sejusc, localizado na Rua Bento Maciel, 2, Adrianópolis. A programação completa será divulgada no site da Sejusc



Sensibilização

De acordo com a secretária da Sejusc, Caroline Braz, a disseminação de informações e o debate sobre o assunto são fundamentais para auxiliar pessoas que passam por situações do tipo.

“Acreditamos que prevenir casos de suicídio é um dever de todos nós, por isso, junto com os demais órgãos do Governo do Amazonas, estamos intensificando as ações de nossos profissionais nesse período”, destaca. “A intenção é abranger os mais diferentes públicos durante essas ações”, finaliza a titular da pasta.

*Com informações da Assessoria de Comunicação